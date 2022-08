El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 13 de Agosto de 2022

Horóscopo de hoy 13 de de Agosto de 2022

03/21 – 04/19

Comenzarás el día con la mirada puesta en el futuro y con ganas de hacer los cambios necesarios para que tu vida se renueve. Por la tarde desempeñarás un rol más caritativo dentro de tu comunidad y sacrificarás tus intereses para dar ayuda a los más necesitados.

04/20 – 05/20

En el trabajo se presentarán algunos imprevistos, pero te convendrá aceptar las reglas del juego y ponerte manos a la obra sin protestar. Por la tarde, sentirás que tus proyectos toman nuevas dimensiones y encuentran eco entre tus amigos. Ábrete a la magia del intercambio.

05/21 – 06/20

Las oportunidades de renovación llegan repentinamente a tu vida y sin tocar la puerta, es por eso que debes estar preparado para dar respuestas rápidas. En el ámbito de trabajo lograrás cumplir con todas las expectativas y obtener el reconocimiento que tanto anhelas.

6/21 – 7/20

Si quieres evitar que tus secretos salgan a la luz deberás tomar algunas precauciones y controlar los nervios. Por la tarde te encontrarás con personas de grandes conocimientos que están dispuestas a guiarte y a señalarte el camino.

07/21 – 08/21

Disfrutarás de la compañía de tu pareja, pero recuerda no cortar sus alas, evita las actitudes dominantes. Por la tarde te despedirás de viejos fantasmas. No te lamentes por lo que no pudo ser ni vivas las despedidas como si fueran fracasos.

08/22 – 09/22

Si continuas en un ritmo tan acelerado, tu cuerpo te pasará factura, será oportuno que bajes los niveles de estrés. En lo que concierne al amor te sugiero que elijas la compañía de quienes te quieren de verdad y que evites a quienes prometen mucho y no cumplen.

09/23 – 10/22

Al comenzar el día vivirás aventuras románticas y divertidas aunque algo inestables. Por la tarde, desempeñarás tus funciones con mucha entrega y dedicación y pondrás tu amor en cada una de las pequeñas cosas que realices. Te sentirás útil.

10/23 – 11/22

Comenzarás el día evocando algunos recuerdos de personas que marcaron tu vida. Por la tarde el cambio de luna te otorgará un brillo especial que te distinguirá del resto y te hará sobresalir. Si quieres seducir a alguien ¡hazlo! Todo fluirá correctamente.

11/23 – 12/20

Habrá buena química con tu círculo social y surgirán nuevos proyectos para desarrollar en conjunto. Por la tarde tu hogar se transformará en el sitio ideal para relajarte y desestresarte. Le darás tu apoyo a aquellos que se encuentran solos o atraviesan dificultades.

12/21 – 01/19

Aunque no tenías previsto un mayor beneficio económico o un plus extra a tu remuneración habitual, recibirás gratas sorpresas. Por la tarde una persona podría conquistarte por su simpatía, pero cuidado porque si su propuesta no es acorde a tus intereses sólo estarás perdiendo tu tiempo.

01/20 – 02/18

Tus pálpitos y tus visiones del futuro te ayudarán a descubrir dónde está el camino, no pierdas el rumbo. Las horas de la tarde serán propicias para que rompas la alcancía y te des algunos gustos, aprovecha para ver un espectáculo o para comprarte ropa.

02/19 – 03/20

Hoy los astros te invitan a dejarte guiar por tu intuición y a elegir por ti mismo, aunque esto implique desprenderte de algunas amistades o relaciones que ya cumplieron un ciclo en tu vida. Siempre que elijas avanzar estarás en lo cierto, no sientas culpa por lo que dejas atrás.