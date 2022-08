VIDEO: Crimen organizado genera terror en Baja California con la quema de autos y bloqueos en carreteras

Durante la madrugada de este sábado, presuntos integrantes de bandas dedicadas al crimen organizado en México, quemaron al menos 28 unidades de transporte público en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali, Baja California, de forma simultánea.

De acuerdo con medios locales, los presuntos criminales habrían interceptado los camiones, sometieron al chofer y pasajeros para que éstos se bajaran y prenderles fuego a los vehículos.

Entre el conteo de autos afectados, en el caso de Tijuana, encapuchados incendiaron 10 unidades de transporte, entre ellos seis taxis, una combi, un tráiler y otra unidad de transporte.

De acuerdo con el portal mexicano La Jornada Maya, fuentes policiales afirmaron que la quema de unidades se llevaron a cabo en las inmediaciones de la garita, la colonia Soler, el puente de la colonia Francisco Villa, en la rampa de Otay, en la calle Segunda, en las colonias Lomas del Porvenir y Aviación.

Asimismo, se conoció que fueron quemados tres vehículos en el municipio de Tecate. En caso de Ensenada, los delincuentes incendiaron tres automotores.

A través de las redes sociales, los ciudadanos compartieron imágenes, videos y sus impresiones sobre la ola de violencia.

🇲🇽🇺🇸 | LO ÚLTIMO: La Embajada de EE.UU. en Tijuana llama a todo su personal en ponerse a resguardo por la violencia presentada en la ciudades de Baja California; Ensenada y Mexicali. pic.twitter.com/C7QRXKj1a3 — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 13, 2022

Ataque simultáneo en varios puntos de Baja California. Aquí Mexicali 👇🏼



🎥: @aracelibs



pic.twitter.com/lHfZ1J2XPh — Luciana Wainer (@lucianawainer_) August 13, 2022

Hoy quemaron 20 vehículos en distintos puntos de Baja California. Siembran terror y no pasa nada. ¿Abrazos, no balazos? ¿El corazón por delante? ¿Tijuana para todos? Fallaron. pic.twitter.com/4fTtRVb3C1 — krystel g (@krystel__) August 13, 2022

En ciudades de Baja California como Tijuana, Mexicali y Ensenada, hubo reportes de incendios simultáneos a unidades de transporte público.



👉 https://t.co/y0P7LrXjfV pic.twitter.com/7VHk6g0IkA— @diario24horas (@diario24horas) August 13, 2022

Así acabaron los vehículos en Tijuana, Mexicali, Tecate Ensenada… pic.twitter.com/ajdif9tCrB— @DesMeulesMarcos (@DesMeulesMarcos) August 13, 2022

Por su parte, el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana se pronunció en rechazo a los múltiples incendios de vehículos, bloqueos de carreteras y vioencia desaada en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate.

“Los empleados del gobierno de EE. UU. han recibido instrucciones de refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso”, advirtió la institución a través de un comunicado en Twitter. 1/2 The U.S. Consulate General Tijuana is aware of reports of multiple vehicle fires, roadblocks, and heavy police activity in Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada, and Tecate. U.S. government employees have been instructed to shelter in place until further notice. pic.twitter.com/oghBX1P7qX— U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 13, 2022 2/2 Actions to Take:

-Avoid the area

-Seek secure shelter, if in the area

-Monitor local media for updates

-Be aware of your surroundings

-Notify friends and family of your safety https://t.co/hywpDZFiV9 pic.twitter.com/MYW02k7Dpd— U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 13, 2022

El Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal de Tijuana exhortó a todos los comerciantes a tomar precauciones y tratar de cerrar sus establecimientos e irse a casa.

“Estimados compañeros Coordinadores. Debemos actuar ésta noche de la forma más Prudente posible para que entre la población y las autoridades se logre establecer el control en nuestra ciudad y nuestro estado. Hoy se cierran todos los negocios y todos deberemos mantenernos en nuestras casas para que los tres niveles de gobierno tomen el control. Evitemos el Pánico, pero si estemos alerta a las indicaciones de la autoridad. Está noche todo se cierra; pasen la información. Gracias”, es el mensaje que circula a través de las redes sociales.

Asimismo, el presidente de este institución envió un mensaje a través de Twitter donde advierte a comerciartes que se resguarden.