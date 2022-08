La productora Melissa Yamel acusa de abuso sexual al ‘standupero’ Mau Nieto

La productora de ‘stand up’ Melissa Yamel, hizo público el presunto abuso que vivió por parte del comediante Mauricio Nieto en un foro de comedia en la colonia Condesa, de la Ciudad de México, en 2018.

Por medio de redes sociales, Melissa relató lo acontecido en el foro ‘Woko Comedy Club’, luego de que ella se acercó a felicitarlo por su entonces programa en Netflix.

“Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó: ‘Qué estás tomando?’ Después de eso compró un mezcal y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?’. Para poder tener sexo contigo, respondió”.

“Después de eso, me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento“, escribió Melissa en su cuenta de Twitter.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Tiempo después de lo ocurrido, cuenta que Mau salió del baño y cuando la productora llegó a la barra, el comediante y sus amigos ya se habían marchado del lugar.

La joven recuerda que su amigo ‘Solín’ le dijo que había hecho algo malo, sin embargo, ella sólo quería llegar a su hogar. Fue en ese momento cuando el standupero, Juan Carlos Escalante se ofreció a llevarla.

Lo siguiente que recuerda es que se subió al coche de Escalante, llegó a su casa y despertó desnuda en su cama.

“Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui”, continuó.

Yamel se alejó temporalmente de la comedia y del foro por miedo, pues sus allegados le decían que estuvo a punto de arruinarle la carrera a Nieto. No obstante, regresó para asistir a los ‘Open Mics’ y a shows, sabía que no era culpable de las acciones del comediante.

Según relata, la productora decidió alzar la voz, ya que por lo sucedido perdió muchas oportunidades de trabajo y vivió violencia, y revela que también lo hace ahora por un acto de amor propio.

Cuento esto como una muestra de amor propio, porque es algo con lo que ya no quiero cargar.



Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio. — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Por otra parte, La Fiscalía de la Ciudad de México respondió a la publicación de Yamel para darle seguimiento a su denuncia.

“Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención”, se pronunció.

Melissa aclaró que ya no seguirá hablando del tema por salud mental e hizo un llamado a todas las personas para que no sean cómplices y detengan este tipo de actos.

La versión de ‘Solín’

Horas después de lo revelado por Yamel, el standupero ‘Solín’ le respondió a Melissa con unas capturas de pantalla donde sontenían una conversación acerca de lo ocurrido.

“…Me pediste presentártelo, yo te dije que no le hablaba bien porque yo iba empezando no tenía ninguna relación con él, te perdí el rastro, pero cuando te encontré me dijiste ya muy borracha: ‘Es neta me mama’ y fue cuando te acercaste a hablar con él, después de eso efectivamente había mucha gente afuera del baño porque a mí se me dijo: ‘Tu amiga se metió al baño con Mau’.