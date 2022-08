VIDEO: Migrante venezolano logra entrar a EE.UU. tras pasar por 12 países del continente en seis meses con su inseparable perra

Un inmigrante venezolano logró llegar a Estados Unidos tras pasar por 12 países del continente americano en seis meses acompañado de su perra.

Según contó Miguel Abreu, fue en México que temió ser detenido por las autoridades.

“Siempre le decía, hagan su proceso, y si me van a separar de mi mascota, me deportan a mi país o yo me regreso; pero, en realidad, nunca me he separado de mi mascota…”, declaró en entrevista con Noticias Telemundo

Abreu se topó con la perra en Viña del Mar cuando se fue a Chile en busca de mejores oportunidad. El hombre relató que el animal lo acompañó en los momentos más sombríos de su estancia.

“Me tocó dormir en la calle, y la que siempre estaba conmigo era ella. Yo pasaba frío. Ella estaba al lado mío pasando frío. ¿Cómo yo puedo abandonar un amigo mío que ha estado ahí conmigo en lluvia, en frío?”, destacó el entrevistado.

Abreu salió de Venezuela en el 2019 y recorrió tres países hasta llegar a Chile. Sin embargo, decidió continuar la travesía hasta EE.UU. en busca de mayores ingresos para poder ayudar a la familia en su país natal.

En febrero de 2022, el venezolano emprendió la travesía hacia Norte América. A través de una cuenta en TikTok, el migrante compartió todo su recorrido con Beckis, como nombró a su acompañante canina. En algunos de los videos, se ve a la perra vestida con gorra y zapatos.

“Para mí, ella es un miembro más de mi familia. Le compré los zapatos cuando estaba muy chiquita para evitar que se quemaran sus patas cuando el piso estaba muy caliente. También tiene su gorra y un suéter para protegerla del frío”, dijo en una entrevista previa con El Diario de Venezuela.

Abreu tramitó en San Antonio, Texas, su entrada a EE.UU. como refugiado, luego de pasar por 12 países en seis meses, a pie y en autobús.

Beckis viajó como perra adoptada hasta Chicago.

Una amiga de Abreu que vive en esa ciudad envío a su madre a Ciudad de México a buscar la perra para poder pasarla a EE.UU.