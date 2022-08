4 consejos dados por experta en lotería para obtener dinero con un boleto que no resultó ser el ganador de un premio mayor

Aunque la tirada principal cuando se juega a la lotería es acertar a los números que te den un premio mayor, lo cierto es que son muy pocos los privilegiados los que logran hacer la gran proeza.

Por ello, es muy común que al enterarte que no has obtenido el premio mayor de un sorteo de lotería, lo primero que haces es deshacerte del ticket que no resultó ganador, lo cual según una experta en el tema, es una terrible idea, ya que este sí puede hacer que ganes algo de dinero.

Una usuaria de TikTok llamada Parquita Nassau y quien es una experta certificada en temas de lotería, comparte cientos de clips en donde da tips sobre distintos juegos; recientemente publicó un video donde comparte 4 consejos de cómo es que pudieras conseguir alguna ganancia con los tickets que no resultan ganadores de un premio mayor y que te compartimos a continuación.

4 tips para obtener dinero de tickets de lotería que no fueron ganadores de un premio mayor

1) No tires los billetes. Según la experta en lotería, este consejo es el más relevante, ya que la mayoría de jugadores se deshacen de sus tickets una vez que han comprobado que no han sido los ganadores de algún premio significativo.

Nassau insta a los jugadores a quedarse con el boleto porque todavía hay otros 5 números que podrían darle mucho dinero en efectivo, sobre todo cuando se decide jugar con el multiplicador, ya que sus ganancias harán precisamente eso: multiplicarse.

“Si obtuviste 5 de las bolas blancas pero no obtuviste esa especial como la Powerball o la Megaball para Mega Millions, aún podrías ganar grandes cantidades de dinero”, aseveró Parquita.

2) Apuesta por los “raspaditos”. Pese a que loterías como el Mega Millions o Powerball son altamente populares por sus millonarias bolsas, aunque no lo creas, a diario hay cientos de ganadores de sumas considerables en los llamados “raspaditos”.

Estos juegos de lotería son una manera más sencilla de ganar premios pequeños; sin embargo, también puedes toparte con la sorpresa de llevarte alguno grande.

Lo primero que debe hacer antes de comprar es investigar para ver si el juego vale la cantidad de dólares que estás dispuesto a gastar. Dado que los “raspaditos” se distribuyen a los minoristas en rollos grandes, hay un número garantizado de ganadores dentro de ellos.

La experta en lotería también recomienda que si el juego ha existido por un tiempo, es mejor hacer una búsqueda rápida en Google para ver si alguien ya ganó uno de los premios más grandes.

3) Sorteos de segunda oportunidad. Este consejo es específico para los “raspaditos”. Siempre hay que checar con la lotería de cada estado porque hay juegos en donde se realizan sorteos de segunda oportunidad.

Eso quiere decir que si firmas el reverso de tu boleto y lo envías a la oficina de la lotería, podrías tener otro chance de ganar un premio. Según Nassau, hay estados en donde se otorgan en este tipo de sorteos millones de dólares e incluso automóviles de lujo.

4) Escanea tú mismo tus tickets. Es probable que hayas ido a un local a verificar si tu billete resultó ganador y que el empleado te diga que no cuando en realidad sí obtuviste un premio o hay un error en la maquina.

La experta en lotería señala que ha habido casos en donde los empleados de las tiendas han estafado a ganadores de lotería haciendo escaneos falsos o diciéndoles que no obtuvieron nada, cuando la realidad es completamente distinta para así ellos hacerse del premio pues la gente suele dejarles sus tickets tras la desilusión.

Así que lo mejor es que cada jugador haga dicho procedimiento por sí mismo.

Te puede interesar:

En algunos juegos de lotería, ahora tienen una aplicación donde puedes jugar desde tu teléfono y escanear tu boleto.