¿Quién será? Javier Aguirre tiene en mente quitarle un jugador al Barcelona para llevarlo al Mallorca

Javier Aguirre, en rueda de prensa:



👉"¿Hablar con el árbitro? Tuvimos dos reuniones con ellos. Ahí fue cuando hablamos. Ahora no es el momento"



👉"¿Braithwaite? Si el club me necesita para hacer una llamada, lo haré y lo he hecho. No voy a decir si he hablado con Braithwaite"