Ana Patricia Gámez de ‘Enamorándonos’: “Es bonito querer buscar una pareja para terminar de envejecer y morir juntos”

“Es bonito querer buscar una pareja para terminar de envejecer y morir juntos”, así nos dijo en una entrevista exclusiva Ana Patricia Gámez en su semana de regresó, junto a Rafael Araneda, a la conducción de la nueva temporada de ‘Enamorándonos’.

Anita, nos habló de lo que significa el show de UniMás en su vida, confiesa que le cambió la perspectiva sobre el amor al que hoy reconoce más complicado, y abre su corazón contando que le gustaría que su madre se animara a tener una nueva pareja, aunque ella le diga que no, porque la emociona ver a los concursantes de la tercera edad seguir apostando a enamorarse.

-¿En esta temporada sí comienzas desde el principio?

Ana Patricia: ¡Ay sí!… Mi segunda temporada comenzada, la otra agarré la mitad, pero me encanta es como regresar a la escuela, y la verdad es que sí, ver a los compañeros, venir de vacaciones, de viajar, de descansar, se extraña como el trajín, la convivencia entre todos, y se disfruta.

-¿Qué es lo que más te disfrutas de ‘Enamorándonos’ que te hizo regresar?

Ana Patricia: Es que es un proceso, digamos que yo lo disfruto desde que estoy en mi arreglo, ¿por qué?, porque me encanta estar con Millie Morales (maquillista), que me pone linda todas las noches, ese proceso de ¡ay qué te vas a poner!, ¡qué te hago en el pelo!, ¡cómo te maquillas!… Yo que soy así tan coqueta en ese sentido, y que mi hija también lo es, me lo disfruto, escoger la ropa de Beashion Boutique, la faja para que se me vea más cinturita porque comí mucho, que eso me paso ahorita últimamente.

Llegar al estudio y ver con qué personaje te vas a topar, quién va a salir de esa puerta, si trae una historia interesante, a lo mejor de pronto tener que sacarle a una persona las palabras porque están muy nervioso… Lo lindo que todos los días no sabemos con quién nos vamos a topar, y qué tenemos que hacer, qué sucede en el estudio para fines de entretenimiento del público.

Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda. Foto: Univision.

-Es como un adrenalina constante…

Ana Patricia: Es adrenalina, es emoción y nervios, que son nervios a un nivel mínimo, pero yo siento que todas las personas que trabajamos en esta industria si dejamos de sentir nervios es que no lo estamos disfrutando. Desde que vamos a salir, ya sea por la puerta o por donde salen los chicos con la música de Los Cupidos, es una energía que a mí me gusta, y que también la audiencia en vivo, que por mucho tiempo se había retirado obviamente por cuestiones de la pandemia, pero siento que acá uno se olvida de sus problemas, de su día a día, del cansancio, de que algo pasó en casa, y si es un escape de la realidad.

-‘Enamorándonos’ es una marca registrada, pero también tiene un público exigente que espera más.

Ana Patricia: Muy exigente, me gusta y estoy de acuerdo porque siempre digo, el público es el que manda, y sí a veces ellos se quejan de que están las mismas personas, las mismas caras, los mismos rostros, y yo por eso siempre hago la invitación a que vengan, que de verdad estén en busca del amor y a lo mejor no de otra oportunidad de algo más que no tiene nada que ver con el programa.

Eso que es muy difícil porque no todas las personas se animan a salir en televisión, no se animan a buscar el amor de esta manera o a que sean rechazados, porque obviamente el primer paso para estar ahí sentado, es venir como flechado. Se hicieron casting en este verano, y para mí la forma correcta no es casting, sino saber qué estás buscando, pero yo invito a la gente que es esté de donde esté, que aplique enamorandonosus.com/aplica, siempre están recibiendo gente… Lo importante es que sean mayor de edad solamente, y en cualquier parte de Estados Unidos, la producción los viaja con los gastos pagados lo importante es quitarse el miedo y animarse.

-¿Tú te hubieras animado?

Ana Patricia: ¡No! (risas) No, no sé, de pronto sí, a mí me encantaba participar, estar como que de alguna u otra forma. Si no hubiese participado en ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2,010, y no hubiera llegado, a lo mejor a este momento de mi vida, gracias a este reality show, pues de pronto quién sabe.

Ana Patricia Gámez, presentadora de ‘Enamorándonos USA’ | UniMas. Foto: televisaUnivision

-¿Cómo descubres que alguien realmente viene a buscar el amor y quien a pasar el tiempo o hacerse famosos?

Ana Patricia: Es que eso va cambiando, porque vienen personas que no más vienen a ver qué sucede, o a pasar un rato alegre a lo mejor, y terminan siendo parte del palco, se quedan un par de semanas, un par de meses, se van, regresan, y ya te das cuenta como que hicieron click varias personas, porque ahí también en el palco surgen parejas, se da mucho. La convivencia diaria, están alojados en el hotel, los chicos están en otro, pero esto es Miami. Yo la verdad me quedo muy sorprendida de que cómo se pusieron de novios, o parejas bonitas, piensas que van a llegar a algo más y no rompe… Es es impredecible, y siento que en el amor nada está dicho.

-Rafa y tú definieron a ‘Enamorándonos’ como un show de emociones y entretenimiento, sí vamos a ti en particular ¿qué te emociona, y qué te entretiene?

Ana Patricia: A mí me emocionan mucho las personas mayores, porque la tercera edad o una persona mayor, de 60 años, ya pensaron mucho, no que ya pasó su etapa de enamoramiento y quizás de buscar el amor, porque ya está mayor, al contrario yo creo que es bonito querer buscar una pareja para terminar de envejecer y morir juntos. Me han tocado muchas historias de personas que vienen a una segunda oportunidad porque son viudos, ver los ojos de esa persona cuando habla de ese amor que tuvo, y que ya no está fisicamente.

A mí eso me pone la piel chinita, y que se dé la oportunidad, que están buscando nuevamente una persona me regresa la ilusión, porque yo creo que hoy en día todos los jóvenes creemos que ya se nos fue la vida, las oportunidades, no solamente en el amor, en el trabajo, vemos que tenemos 30-40 años, y ya no hicimos nada, que ya no vamos a lograr, y sin embargo, todos podemos hacer todo a cualquier edad.

-¿Te gustaría que alguien mayor que tú familia se volviera a enamorar, quizás tu mamá?

Ana Patricia: Ella siempre que veía parejas, antes de que mi papá falleciera, decía: “Así podemos haber estado tu papá y yo, me hubiese encanta”… Y yo le decía, “Bueno, vuelve con él”. Pero no, no volvió con él, ella lo cuidó hasta el último día de su vida, hasta su último suspiro, pero me sigue diciendo lo mismo, me hubiese encantado poder compartir mi vejez con tu papá.

Yo le digo bromeando: “Andale mamá, un novio, ándale para que te acompañe”… “Ay no, a estas alturas no, no ya no quiero andar batallando”. A mí me encantaría, obviamente, para que ya no esté solita , porque ella vive solita, cuida a mi abuelo que también esa es una historia de amor muy linda. Mi abuelita falleció el año pasado, mi abuelo la despidió, y le decía, “Amor mío, no te vayas”, más de 60 años casados, entonces yo veo los 2 solitos y yo digo, qué triste, pero es la ley de la vida, no podemos elegir de esa manera.

-¿Te cambió en algo la perspectiva o la opinión sobre el amor, ser parte de ‘Enamorándonos’?

Ana Patricia: Sí claro que sí, porque me doy cuenta que uno podrá pensar: el amor es fácil porque yo la tuve fácil, porque para mí fue fácil encontrar el amor, casarme, tener hijos, pero me di cuenta que para la mayoría de las personas no es así, y más en estos tiempos, donde creo que ha evolucionado tanto el ser humano que ya todos van en direcciones diferentes, que quizá no quieren familia, no quieren hijos, ni siquiera quieren casarse muchas personas. Entonces yo creo que con el paso de los años, el amor sigue siendo más complicado, uno tiene que estar comprometido no solamente con uno mismo, sino con la persona que vas a compartir pareja para que una relación funcione.

