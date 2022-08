Mujer millonaria de Nueva York que recolecta latas perdería edificio histórico

Lisa Fiekowsky, de 71 años, es una conocida vagabunda que recolecta latas y botellas en la calle y duerme a veces en su auto, pero tiene una fortuna de $8 millones de dólares y ahora podría perder una de sus propiedades.

Se trata de un edificio en el distrito de Sugar Hill, en Manhattan. El inmueble estuvo bajo disputa entre las autoridades y Fiekowsky, quien ganó una batalla legal para quedarse con la propiedad, pero sólo para dejarla abandonada.

Ahora el Departamento de Edificios decidió derribar el inmueble que tiene 125 años de construido, debido a que se ha convertido en un peligro, pues no ha recibido mantenimiento y tiene techos rotos y muros débiles, indica un reporte de The New York Post.

Es posible que la dueña salga en defensa del inmueble y logre ganar millones de dólares con la demolición del edificio ubicado en el 451 de la avenida Convent, en Harlem, indica el reporte.

“El sitio ha acumulado miles de dólares en multas, innumerables violaciones y una demanda de la ciudad durante un período de nueve años, lo que llevó al Departamento de Edificios a tomar el asunto en sus propias manos y planear derribar el histórico edificio”, dice el informe.

La decisión de las autoridades encuentra base en que los propietarios de edificios emblemáticos están obligados por ley a mantener las propiedades en buenas condiciones, pero Fiekowsky no se ha hecho cargo desde el 2000, cuando compró la propiedad.

Ella reside en Brooklyn, donde es común verla manejando un modesto auto.

El Post indica que Fiekowsky posee otras dos propiedades emblemáticas de Harlem, pero no ha pagado ni un centavo de los miles de dólares en multas que acumuló, además de no haber realizado trabajos de mantenimiento.