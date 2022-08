VIDEO: José Madero destroza flores en pleno concierto que una fan le regaló

José Madero, ex vocalista del grupo PXNDX, fue captado destrozando unas flores que una fan le regaló.

Fue durante el concierto que ofreció en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México, el pasado sábado 13 de agosto, cuando asistentes a la presentación de Madero, captaron al cantante destrozando en pleno escenario un ramo de flores que una fan emocionada le había lanzado.

En un video que circula en redes, una tiktoker de nombre @lizet_gg relata que su amiga le había comprado un ramo de girasoles al cantante, el cual estando en el concierto le aventó al escenario”

“Mi amiga emocionada comprándole girasoles a José Madero“, es la frase con la que la joven inició el relato.

Aunque muchos salieron a criticar al intérprete, también otros brincaron en su defensa, pues aseguran que es normal la actitud del cantante cuando está interpretando el tema de "Sin Ampersand", pues es parte del "performance".

A raíz de este video, los internautas revivieron aquel momento en que José Madero se limpió un beso que le dio una fan durante una firma de autógrafos.