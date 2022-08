A sus 46 años, Paz Vega deslumbra con su última foto en traje de baño

Foto: David Baker for LARAS / Getty Images

Paz Vega está en plena forma a sus 46 años y así lo ha demostrado en su última publicación de Instagram. La versátil intérprete, madre de tres hijos con su marido Orson Salazar, disfruta estos días de unas merecidas vacaciones y no ha dudado en invertir buena parte de su tiempo en relajarse rodeada de aguas cristalinas y bajo un intenso sol que la broncea al tiempo que ilumina su favorecedor traje de baño color dorado.

“Los lunes al sol”, ha presumido la protagonista de cintas como ‘Lucía y el sexo’ o ‘Carmen’ en una publicación que se ha llenado, en cuestión de segundos, de numerosos likes y piropos de sus amigos y admiradores. Inma Cuesta, Bibiana Fernández o Cayetana Guillén-Cuervo son solo algunos de los muchos rostros conocidos que le han enviado entusiastas emoticonos para aplaudir su artística pose.

Otra de las instantáneas que más han conmovido a los internautas es un primer plano, en blanco y negro, que retrata a la sevillana y a su esposo compartiendo una tierna caricia con sus bocas, justo antes de que se fundieran en un apasionado beso. “Señor Salazar y yo”, ha escrito para celebrar su inquebrantable unión con el hombre de su vida, con el que contrajo matrimonio hace ya 20 años. View this post on Instagram A post shared by Paz Vega (@pazvegaofficial)

De hecho, los dos enamorados festejaron sus dos décadas de amor y convivencia el pasado mes de marzo, en el marco de una elegante fiesta organizada por el empresario venezolano para agasajar a todos los invitados y candidatos que se dieron cita en el Festival de Málaga. “A veces pienso que te quiero más de lo que te he podido demostrar. Pero bueno, de repente ya son 20 años juntos y pretendo seguir haciendo todo lo que pueda“, le dirigía Orson a su amada con motivo de un aniversario tan especial.