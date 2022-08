Neoyorquinos salieron a votar en tímidas elecciones primarias urgiendo luchar por los más vulnerables

Este martes 23 de agosto la Ciudad de Nueva York volvió a abrir las urnas de la que, por orden de un juez, se convirtió en la segunda jornada de las elecciones primarias, y la afluencia masiva de votantes en los cinco condados brilló por su ausencia.

Y es que a pesar de que la Junta Electoral no ha revelado aun las cifras de participación de los votantes neoyorquinos en estos comicios, donde se eligieó a los senadores estatales y congresistas federales que confirmarán sus victorias en las elecciones generales de noviembre próximo, puestos de votación a lo largo y ancho de la ciudad lucieron vacíos.

Tal fue el caso del punto de votación en el centro comunitario Pedro Albizú, del Bajo Manhattan, a donde acudieron votantes de manera intermitente, pero con la clara convicción de ejercer su derecho al sufragio con la esperanza de promover cambios en el Gobierno legislativo estatal y federal que abogen por las comunidades más vulnerables.

Así lo manifestó Nélson Barreto, quien fue a votar acompañado de su perrito y quien manifestó haberle dado su apoyo a la actual concejal Carlina Rivera, una de las latinas que espera llegar al Congreso por el recién creado Distrito 10, que se convirtió en una de las contiendas más observadas y reñidas de estos comicios.

“Yo creo que como latinos tenemos que hacernos oír, y quienes podemos debemos salir a votar y no quedarnos de brazos cruzados. Yo voté por Carlina Rivera, porque no solo es del Lower East Side, sino también porque siento que debemos promover a líderes nuevos en Washington que promuevan cambios para nuestra gente”, aseguró el votante latino.

“Yo espero que Carlina gane, porque es una mujer que logra unificar tanto al voto latino como al voto no latino y mueve mucho a la juventud y sirve como ejemplo para inspirar a nuestra gente”, agregó el residente del Lower East Side desde hace más de 30 años, agregando que la necesidad más grande que tiene su distrito actualmente es la falta de vivienda asequible y diciendo de manera clara que si no gana su candidata, no apoyará a nadie más en las elecciones generales.

Willy Guzmán se sumó al clamor de cambio, y aseguró que como latino, espera ver que más hispanos lleguen a posiciones de poder legislativo, como Carlina, para que pueda impulsar reformas y recursos que favorezcan a las comunidades más vulnerables.

“Necesitamos que llegue gente a la que le importe hacer algo por nosotros. Aquí ya no podemos más con las rentas tan altas, ni con tanta discriminación que hay hacia nosotros. También necesitamos a alguien que se meta en asuntos contra las armas, porque ya no estamos a salvo en ningún lado”, dijo el votante de origen puertorriqueño. “En esta ciudad hay muchas personas honestas, que no andamos armados, que somos ciudadanos que votamos, que pagamos impuestos y toditos queremos mayor seguridad”.

Iris Nereida Liseth, quien también aseguró vivir hace muchos años en el Distrito 10, insistió en la urgencia de que haya más políticos de las comunidades que puedan tener voz y voto a nivel federal para cambiar realidades duras como la falta de vivienda, la falta de empleos bien pagos y mejorar la educación y le pidió al partido demócrata que se una más para poder sacar iniciativas adelante.

“Aquí apoyamos a nuestros candidatos latinos. Necesitamos ver más mujeres en niveles altos, pero creo que los demócratas deben mirar mejores maneras de que se unifiquen para que los candidatos que nos representan tengan más chances de ganar y trabajen por nosotros, porque ellos conocen nuestras necesidades”, dijo la boricua.

En el Distrito 10, creado luego del rediseño de los mapas electorales, incluyendo zonas del Bajo Manhattan y partes de Brooklyn como Sunset Park, la candidata Carlina Rivera logró mucho protagonismo, pero al cierre de esta edición, las proyecciones de resultados reveladas mostraban su derrota, quedando en un frío cuarto lugar, cerca del actual congresista Mondaire Jones. La asambleísta estatal Yuh-Line Niou se ubicó en el segundo lugar, pero al final, el exfiscal Daniel Goldman la superó en ese hombro a hombro.

Rivera, quien contó con el apoyo de diferentes sectores, mayormente juventudes, reconoció que debido al hecho de que este año hubo dos primarias, eso afectó la falta de afluencia de votantes, pero se habías mostrado optimista de la coalición que logró ensamblar para conseguir la victoria.

“Es difícil porque es una segunda primaria y muchas personas está confundidas por el proceso de redistribución de distritos, pero sabemos que podemos lograrlo y ojalá se note en estas elecciones”, comentó Rivera antes de conocer los resultados.

Otra de las figuras hispanas que generó mucha atención fue Kristen González, quien sin maquinaria política de su lado, ganó la silla por el Distrito 59 del Senado estatal, de acuerdo a proyecciones, contra Elizabeth Crowley, lo que llevará una voz latina más a Albany.

Y en otra de las peleas más intensas en el condado de El Bronx, el actual senador estatal Gustavo Rivera, con cambios en el rediseño del Distrito 33, estaba en un reñido enfrentamiento contra la también hispana Miguelina Camilo, pero las proyecciones preliminares lo mostraban liderando.

En ese distrito, más allá de la contienda política contra su rival, el senador Rivera denunció juego sucio, pues manifestó que millones de dólares fueron gastados por millonarios para hacerle una campaña de desprestigio.

En concreto se mencionó que escuelas chárter y dueños de inmobiliarias gastaron más de $800,000 dólares para derrotarlo y sacarlo del mapa.

El senador además denunció hechos de corrupción en los comicios, citando casos de acoso en puestos de votación en El Bronx para que no votaran por él.

“Hemos escuchado de los votantes de Distrito 33 sobre irregularidades electorales que ocurrieron dentro de los lugares de votación, desde trabajadores de campaña de Miguelina Camilo que hacen campaña dentro de los lugares de votación hasta trabajadores electorales que intentan decirles a los votantes que la marquen en sus boletas. También tenemos evidencia documentada de la ocurrencia de estos incidentes“, denunció David Guirgis, vocero de campaña del Senador Rivera. “Es flagrantemente contrario a la ley usar su posición como trabajador electoral para decirles a los votantes por quién votar, y también es ilegal hacer campaña a menos de 100 pies de un lugar de votación. Miguelina Camilo, quien antes trabajaba para la Junta Electoral, lo sabe. Esto es corrupción en su forma más fea. Los votantes merecen elecciones libres y justas, punto”.

La excandidata a vicegobernadora, Ana María Archila, también se pronunció sobre la eventual campañá sucia contra Rivera y pidió apoyo del electorado para no permitir manipulación.

“Seré sincera con ustedes: las escuelas autónomas y los multimillonarios inmobiliarios han gastado más de medio millón de dólares para derrotar a Gustavo Rivera. Necesitamos cuidarle laespalda, porque él siempre ha cuidado la nuestra”, dijo Archila.

Intentamos comunicarnos con la campaña de Camilo para obtener un comentario al respecto pero no recibimos respuesta al cierre de las urnas.

En el Distrito 12 por el Congreso, rediseñado, se enfrentaron Jerrold Nadler y Carolyn B. Maloney, quienes tenían su propia silla en la Cámara de Representantes, y a Nadler las proyecciones lo mostraban a la delantera al cierre de esta edición, lo que dejaría a su rival fuera del ruedo político del Congreso.

Adriano Espaillat, por el Distrito 13 ganó su nominación para la reelección, con más del 83% de los votos.

En el Distrio 34, Nathalia Fernandez parecía ir a la delantera por el puesto en el Senado estatal, contra Christian Amato y John Pérez.

“Esta noche celebramos una victoria para la gente de El Bronx y Westchester (…) Espero que esta victoria los haga sentir escuchados, representados y comprendidos”, comentó Fernández tras su triunfo. “Ahora más que nunca, necesitamos legisladores que respondan a las necesidades directas de sus electores y que no tengan miedo de tener esas conversaciones difíciles. Es por eso que nos paramos en cada esquina de la calle desde Soundview hasta Pelham, interactuando directamente con miles de votantes y escuchando las necesidades de la comunidad. Trabajaré incansablemente para traer una infraestructura climática resiliente, transporte público accesible y asequible y mejores oportunidades laborales al distrito 34”.

Por el lado republicano, en el Distrito 11 de Staten Island, la actual congresista Nicole Malliotakis, ganó de manera abrumadora según las proyecciones su nominación, con el 78.5% de los votos, contra John Matland, quien tuvo un escueto 21.5%.

En los primeros comicios primarios la Junta Electoral reveló que hubo 532,563 votantes que salieron a las urnas el 28 de junio, y a juzgar por las imágenes de la mayoría de los centros de votación, estos comicios estuvieron igualmente aguados o incluso con mayor abstencionismo.

Los resultados ponen a dos mujeres latinas más en las sillas de Albany (González y Fernández) y dejan un mal sabor entre seguidores de Carlina Rivera, quienes esperaban verla como la gran figura nueva en Washington.

“Creo que faltó mayor información y más empuje de su campaña en nuestras comunidades para que hubiese ganado Carlina, pero espero ver a más latinos pronto lanzándose en otras elecciones para que sigamos demostrando nuestro poder”, dijo al filo de la media noche el votante Julio García, del Bajo Manhattan. “Otra vez será”.

Proyecciones de resultados a cierre de edición

Distrito Congresional 10

25.5% Daniel Goldman

24.0% Yuh-Line Niou

17.8% Mondaire Jones

16.7% Carlina Rivera

Distrito congresional 12



56%: Jerrold Nadler

24.7%: Carolyn Maloney

18.2%: Suraj Patel

Distrito Congresional 13

81.6%: Adriano Espaillat

12.3%: Michael Hano

6%: Francisco Spies

Distrito 11 por el Congreso