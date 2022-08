El dominicano Framber Valdez hace historia en Las Mayores y todos se rinden a él

El dominio de los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana se debe al liderazgo que han tenido Justin Verlander como pitcher y José Altuve a la ofensiva. Sin embargo, el nombre de Framber Valdez gracias a que el dominicano ha demostrado toda capacidad de dominio ante sus rivales y en su última apertura; el siniestro hizo historia en Las Mayores con el conjunto sideral.

Valdez, quiso emular a su compañero de equipo en un nuevo compromiso ante los Mellizos de Minnesota, después de trabajar siete entradas completas con dos imparables y una carrera limpia. Además de recetar a un total de ocho bateadores para adjudicar su décima tercera victoria del año.

Gracias a esta soberbia actuación, el siniestro de 28 años sumó su vigésima primera apertura de calidad de manera consecutiva para imponer una nueva marca en los Astros de Houston desde que lo hiciera Mike Scott en 1986.

“Estaba pensando en el récord. Creo que si eres una de las personas que no piensan en eso, entonces tienes dudas. Sólo salí a hacer mi trabajo”, comentó Framber Valdez a Las Mayores.

Pero eso no es todo, el dominicano también igualó al mítico venezolano Johan Santana como los únicos latinoamericanos en mantener esta buena racha de aperturas de calidad en el béisbol de las Grandes Ligas.

Asimismo, Valdez también va encaminado a otros escopeteros de élites que han mostrado un enorme dominio en el montículo. Los primeros son Chris Carpenter con 22 en la campaña del 2005, Jake Arrieta en un par de oportunidades con 24 en las zafras del 2015 y 2016; mientras que el primero es nada más, ni nada menos que Jacob deGrom con 26 en los años 2018 y 2019.

“Creo que no he cambiado nada desde entonces. Siempre mantengo una mentalidad de tirar un buen juego para mi equipo y hacerlo todo bien. Cada vez que salgo, quiero hacerlo bien. Desde ese día, me he mantenido enfocado”, continuó el dominicano.

¡Histórico Framber! 🇩🇴



Framber Valdez empató a Johan Santana con 21 aperturas de calidad consecutivas, los únicos latinos en hacerlo en la historia de Las Mayores. 👏 pic.twitter.com/YFF76SjIag — MLB Dominicana (@MLBDominicana) August 25, 2022

“Especial, especial. Se ha convertido en el lanzador que siempre pensé que sería. Estoy feliz con su éxito. Siempre ha tenido el repertorio y el corazón. Es un as, eso es por seguro”, reiteró Carlos Correa.

Hasta ahora, el dominicano mantiene récord de (13-4) con 46 carreras limpias permitidas en 156 entradas completadas y 142 bateadores recetados. Sin olvidar que mantiene una efectividad de 2.65; demostrando que es un candidato para el Cy Young.

