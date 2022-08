Ex enamorado de Elizbeth Gutiérrez, Erick Elías va a terapia y la recomienda

Erick Elias estrena en Estados Unidos su última serie “Días Mejores” (Paramount +), un proyecto que le animó a ir a terapia, le ayudó en la relación con sus hijas y le enseñó a lanzarse más y no pensar tanto las cosas.

“Es una historia bien bonita de cuatro padres que pierden a su pareja y llegan a una terapia, y cada uno va exponiendo su caso”.

Erick grabó la serie en España junto a actores españoles y se adentró en el mundo de la terapia, hasta el punto de que ahora forma parte de su vida.

“Terminando la filmación de esta serie empecé con terapia. No tenía que tener un problema específico a tratar, creo que es un momento que lo necesitaba y se lo recomiendo a todos los que lo han hecho”, confiesa el padre de dos niñas.

Su personaje le dejó gran enseñanza: “Aprendí mucho de todo lo que se me viene, que yo con mis dos hijas que ahora tienen 10 y 8 años, entonces me estoy adelantando a todo lo que me va a pasar (en la adolescencia)”.

Como papá, ¿qué te preocupa?

¡Nombre! Te hago una lista de todo lo que me preocupa y todas las noches me voy a mi cama acostándome diciendo que ojalá que esté haciendo las cosas bien, ojalá que las esté educando de la manera correcta, ojalá que no les esté privando de nada, ojalá que mis hijas sean felices; todo el tiempo eso es lo único que pienso.

“Siempre les he dicho ‘si esto no les gusta, no lo tienen que hacer’. También en un tema desde la sexualidad o cosas así, decirle, ‘tú te puedes enamorar de un hombre o de una mujer’, hay como muchas cosas que decirle, por favor no se queden privadas en decirme algo, decirme quienes son realmente para que puedan ser felices”.

El actor vivió la filmación de la serie durante la pandemia en España, alejado de su familia que vive en Miami y tuvo tiempo de reflexionar y aprender.

“Entre la pandemia y la terapia y el tema de mi personaje de la pérdida, de que cualquier momento la vida nos puede cambiar; entonces, hay que disfrutarla y hay que divertirnos, y hay que hacer lo que uno quiere sin importar ni darle tantas vueltas a las cosas.

“Yo era más como de pensar, de ‘si me conviene esto o no’, y ya me aviento y me vale madre y lo disfruto”.

Su pasado con Elizabeth Gutiérrez

El famoso actor de origen mexicano, es también recordado por haber participado en el reality de Telemundo “Protagonistas de Telenovela” en donde coincidió con Elizabeth Gutiérrez y William Levy.

En dicho proyecto el actor empezó a tener sentimientos románticos por Gutiérrez, sin embargo ésta, aún cuando lo quería mucho como amigo, siempre se sintió más inclinada por aceptar los sentimientos que surgieron en ella en torno a Levy. Pero hoy, al ver la vida familiar tan feliz y exitosa que Erick Elías ha logrado consagrar, muchos dicen que tal vez y sólo tal vez Elizbeth Gutiérrez habría sido más feliz con él… en comparación a la historia mediática que el mundo conoce de ella con William Levy.

