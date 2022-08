Misterio: murió repartidor mexicano que estaba desaparecido en Nueva York; se desconoce la causa del deceso

Ricardo Solano, un repartidor de comida de 30 años que estaba desaparecido, fue confirmado muerto ayer por la policía de Nueva York.

Según NYPD, la madrugada del sábado Solano fue encontrado inconsciente y sin identificación en la calle West 147th. A unas tres cuadras de donde vivía, en el sector de Hamilton Heights, Alto Manhattan.

Fue llevado con síntomas de paro cardíaco al Harlem Hospital, donde fue declarado muerto una hora después. Pero al no tener identificación las autoridades no pudieron contactar a sus parientes. No se ha especificado el motivo del deceso, a la espera de una autopsia.

“Ya no se pudo hacer más y es un golpe para mí y para todos los repartidores, ver que uno sale de su casa y no llega”, dijo a NY1 Noticias un colega de la víctima.

Mientras las autoridades trataban de identificarlo, su único hermano, que vive en Yonkers, recibió una llamada el domingo de una vecina alertada por la ausencia del inmigrante mexicano, quien no tenía hijos y era soltero.

El hermano empezó a buscarlo y al no encontrarlo contactó a colegas repartidores de comida, quienes lo convencieron de hacer un reporte policial, lo cual hizo el martes, cinco días después de la desaparición. Finalmente ayer el pariente fue ubicado e informado del deceso de su hermano sucedido el sábado.

Según las autoridades, la víctima no tenía signos de agresión. Le encontraron un par de llaves y una bolsa de Uber. Pero sus compañeros de trabajo le piden que investigue este caso ya que Solano no tenía su bicicleta ni su teléfono celular, el cual al parecer fue encontrado hace unos días en El Bronx.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.