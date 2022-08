El campo de golf Trump en Nueva York acogerá torneo apoyado por Arabia Saudí

Un campo de golf que gestiona en Nueva York la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump acogerá el próximo octubre un torneo femenino respaldado por Arabia Saudí, según informaron este viernes medios locales.

El torneo es parte de las Aramco Team Series, vinculado a la red de empresas estatales saudíes, al igual que el LIV Golf, una iniciativa parecida en el circuito masculino que busca rivalizar con el tradicional PGA Tour.

Según The New York Times, el Ayuntamiento de Nueva York, propietario del campo de golf, ha dado luz verde al torneo al considerar que no tenía bases para vetarlo bajo el contrato que tiene con la Organización Trump, que es quien lo gestiona.

La ciudad de Nueva York rompió su contrato con la empresa de Trump tras el asalto al Capitolio en enero de 2021, pero un juez determinó luego que lo había hecho de forma irregular, por lo que la compañía sigue al frente de la instalación.

Otro campo de golf del exmandatario, situado en la vecina Nueva Jersey, ya acogió este verano otro torneo financiado por Arabia Saudí, en este caso parte del LIV Golf, lo que generó críticas por el historial de derechos humanos del país árabe.

