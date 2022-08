La fuerza laboral hispana detrás del US Open

En estos tiempos de reactivación económica una plaza de trabajo temporal por tres semanas o un poco más, para muchos es una bendición del cielo…pero en este caso, viene del tenis.

“Este es mi lugar de trabajo al final del verano. Tengo ya diez años viniendo y lo que gano me sirve para los útiles escolares de mis hijos”, dice la hondureña Sophya Solís.

Ella consta entre los más de siete mil neoyorquinos que fueron empleados por la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) para echar a andar y poner a punto el andamiaje del US Open, el último Grand Slam del año que arranca este lunes 29.

La columna vertebral…

En efecto, posiciones en oficios tan diversos como: cocineros, meseros, cajeros, gasfiteros, electricistas, mantenimiento, limpieza, acomodadores y atención al cliente, así como recogepelotas, asistentes de cancha y personal de seguridad trabajos considerados esenciales arrancaron esta semana y en algunos casos desde mucho antes.

“La Asociación de Tenis de los Estados Unidos los considera la columna vertebral del torneo”, dijo un portavoz de la división de servicios de eventos de la USTA.

“Estoy encantado por la atmósfera que se vive. Las horas se pasan volando en medio de tanta gente”, comentó el haitiano Jean Dipré, que trabaja haciendo limpieza en el patio de comidas del Centro Nacional de Tenis “Billie Jean King”, donde se juega el US Open.

Según la dirección de operaciones de la USTA, más del 45% de los trabajadores contratados para la temporada provienen del condado de Queens y así mismo, hasta el 50% de los trabajadores regresan año tras año.

Retorno a la normalidad

El Open 2022 reabre la capacidad de espectadores del 100 %, lo que marcará el primer regreso a un torneo normal para la comunidad mundial del tenis.

Julio Rodríguez es un puertorriqueño jubilado de 76 años que trabaja en el estadio Louis Armstrong. Su función es ayudar a los fanáticos a localizar sus asientos.

“Más que un trabajo, estas semanas me llenan de energía y por supuesto, gano mi dinerito extra”, dijo Rodríguez, para quien está en su sexto año en el torneo.

Julia Gómez es una profesora de escuela primaria que aprovecha sus vacaciones para también redondear su presupuesto.

“Vivo en Corona, así que vengo y voy caminando a casa. Me gusta estar en contacto con la gente que viene a esta fiesta”, dijo la colombiana que trabaja como vendedora en una de las tiendas del complejo.

Los empleos temporales que ofrece el torneo son aprovechados en su mayoría por residentes de Queens. /foto David Ramírez

Una experiencia única

El pago por hora varía según la responsabilidad y experiencia en el trabajo asignado. Va entre los $14 para la gente de limpieza, $14.50 cajeros, $16 para los cocineros, $18 para quienes hacen mantenimiento y de 20 o más para trabajos técnicos específicos.

Muchos de los trabajos son tomados por adolescentes que son aficionados o están involucrados con el mundo del tenis. Para ellos, más importante que empezar a ganar dinero, es tener la oportunidad de conocer y estar cerca de sus jugadores favoritos.

“El torneo no ha empezado aún y ya he visto a Rafael Nadal y a Stefanos Tsitsipas. No lo podía creer”, dijo entusiasmado Michael Jurado, peruano de ascendencia y que fue contratado como recogepelotas.

En esa línea, pero en otro matiz, es el caso de la uruguaya Santa Pulido. Ella sostiene sin empacho que trabaja en el Open solo porque, de otra forma, no podría tener acceso a un torneo de este nivel por los costos.

“Vengo a trabajar y en mis ratos libres me doy el gusto de ver uno que otro partido. Han pasado a mi lado los monstruos de este deporte y eso no tiene precio”, confiesa Pulido.

Mucha gente que dice no poder cubrir el valor de las entradas aprovecha la “Semana de los Fanáticos” que es gratuita y en la que se juega la fase clasificatoria del torneo. Aquí es donde realmente arrancan la mayoría de los trabajos temporales.

Durante esta semana se pudo apreciar lo esenciales que son estos trabajadores, haciendo de todo son ellos los que realmente montan y mueven el espectáculo.

De hecho, el regreso de la “Semana de los Fanáticos” es una señal reactivación plena del US Open desde 2019. Según cifras que maneja la organización, la pandemia hizo que durante el 2020 el torneo se jugara sin público, en 2021 la asistencia total fue de 631,134 personas, lo que representó el 85% de la asistencia récord alcanzada en 2019 que fue de 737,919.

Impacto económico

Según un estudio realizado por la USTA, la edición del Open de este año generará más de mil millones de dólares en impacto económico para la ciudad de Nueva York. A los más de siete mil trabajadores contratados se suma a la reactivación económica los patrocinios, gastos de publicidad, reservas de hotel, transporte y restaurantes, todos asociados con el evento.

A través de un comunicado el director de finanzas de la USTA, Lewis Sherr, comentó que la ciudad aún se recupera del duro impacto económico de la pandemia del coronavirus y de cómo el torneo trae una nueva esperanza para reactivar el comercio en la ciudad.

“Tomamos nuestra energía de Nueva York y la capacidad de imbuir el evento una vez más con la energía de la ciudad y de nuestros fanáticos. Esto es enorme y emocionante para nosotros. Creemos que de muchas maneras estamos ayudando a iniciar el regreso a la normalidad o ciertamente el regreso a tiempos mucho más optimistas en Nueva York”, dijo Sherr.

La USTA anunció que el US Open este año otorgará más de $60 millones en compensación total para jugadores por primera vez. Esta cantidad supera la cifra de 57,5 millones de dólares de 2021.

La diversidad caracteriza a la fuerza laboral.



Este sábado para las familias

Las familias neoyorquinas tendrán este sábado, de 9:30 am a 4 :00 pm, la oportunidad de disfrutar del ‘Kid’s Day’ en el Abierto de Tenis de Flushing. Habrá actividades interactivas y sorpresas para grandes y chicos que incluyen talleres para dominar la raqueta, presentaciones artísticas, narradores de cuentos, artistas para pintar tatuajes temporales, entre otros. El ‘Kid’s Day’ marca el inicio oficial del torneo que durará hasta el 12 de septiembre.

Además, la USTA anunció que el grupo deportivo y de entretenimiento Dude Perfect y el cantante y compositor Em Beihold encabezarán las actuaciones que tendrán lugar durante el Arthur Ashe Kids’ Day impulsado por Net Generation.

Dude Perfect, el fenómeno mundial de los deportes y el entretenimiento con 58 millones de suscriptores y casi 16 mil millones de visitas en YouTube, será el ancla del entretenimiento del día con un espectáculo gratuito dentro del Estadio Louis Armstrong de 2 a 3 p.m.