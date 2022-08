La meditación es tendencia

Como parte de la revisión de las noticias que hacemos todas las semanas para redactar este espacio, me consigo con dos noticias relacionadas con la meditación que me hicieron sentir feliz.

Una es el anuncio de la segunda temporada del podcast de la cantante británica Dua Lipa en el que se dedica a hacer yoga y meditar como parte de sus estrategias de bienestar.

La otra noticia tiene que ver con el DJ Armin Van Buuren quien, citado por el diario El sol de México, a inicios de la pandemia tenía serios problemas para dormir y desconectarse por lo que recurrió a la meditación para encontrar calma.

“Ahora es parte de mi rutina y amo la paz mental que me brinda”, agregó el DJ, quien además llevó esta actividad al siguiente nivel y realizó una colaboración con la aplicación Insight Timer, a través de la cual ofrece una meditación de diez minutos, acompañada de una mezcla de sonidos producida por él mismo.

Como puedes ver, la meditación ha llegado para quedarse y hoy en día es una tendencia que nos demuestra que sí ha habido evolución en materia de expansión de consciencia y el deseo de conectar con nuestra esencia como seres humanos.

Pensando en esto, desde hace un par de años desarrollamos el diplomado de Meditación y Mindfulness que tiene lugar de manera presencial en el Cala Center ubicado en las afueras de Miami.

Durante tres días, nos dedicamos a abordar a profundidad las técnicas de meditación y midnfulness que personalmente he aplicado en mi vida con resultados extraordinarios.

Con la participación de facilitadores invitados y en la locación perfecta para este tipo de actividades en el sur de la Florida, el diplomado en Meditación y Mindfulness es la perfecta oportunidad para tener tiempo para ti y para tu crecimiento personal.

Celebro que grandes artistas y personas con una gran base de seguidores como Dua Lipa, se conviertan en embajadores de la meditación y los múltiples beneficios que trae a nuestra vida como desconectarnos de nuestro modo “piloto automático” e invitándonos a estar presentes en el aquí y el ahora en cada momento de nuestra vida.

Y si te interesa saber más del diplomado en Meditación y Mindfulness, revisa este link https://cf.ismaelcala.com/diplomado-meditacion en donde te contamos todos los detalles.

Recuerda que siempre es mejor estar meditado que medicado.



