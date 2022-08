La cantautora Shakira encontró valor y coraje para anunciar su sorpresiva separación de Gerald Piqué dos meses atrás, sin embargo, no había hallado fuerzas para confirmar que su pareja por los últimos 12 años y padre de sus dos hijos, cruzó la tentadora cancha de la infidelidad, cambiándola por una guapa española, de apenas 23 años y quien curiosamente, parece un clon de la cantante colombiana.

Me atrevo a decir, que la mayor pesadilla de Shakira en esta separación no fue anunciar su fin, ni tampoco convertirse en madre soltera, sino ver a su ex con otra. Al punto que hizo un acuerdo con Piqué donde ninguno de los dos podía exhibirse con una pareja durante un año. Un acuerdo que claramente el español rompió recientemente, al besarse con su novia en un concierto.

Independientemente de la causa de un rompimiento amoroso, es inevitablemente que una mujer engañada sienta mucho dolor y celos porque su instinto natural la hace competir con otras. Por más bella, famosa, segura e inteligente que sea una fémina y aún cuando un ex no valga la pena, es natural cuestionarse: ¿qué tiene ella que no tenga yo?

Cómo dejar de pensar en la otra

Evita las comparaciones: Es normal sentirte insegura, querer saber todo sobre el nuevo amor de tu ex y compararte para descubrir por qué te cambiaron. La realidad es que esa infidelidad surgió porque la relación estaba en deterioro. Así que, olvídate si es 20 años más joven, guapa y no tiene estrías. Compararte sólo te hará daño a ti misma.

Evade su vida: ¡Deja de ver sus fotos 100 veces al día! No sigas sus redes sociales y pídele a los amigos en común que no te lo mencionen. En caso de tener hijos es imposible dejar de comunicarse, pero debes ser estricta y conversar exclusivamente de temas familiares.

No existe píldora mágica, o terapia que pueda curar con inmediatez un corazón roto y rabioso. La cura está en darle tiempo al tiempo, pues como canta Shakira: “Todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz”… Incluyendo a la misma Shakira.

