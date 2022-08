Jennette McCurdy ahora es capaz de ‘extrañar’ a su madre tras años de abuso

Jennette McCurdy ha afirmado que finalmente se encuentra en un punto en el que puede extrañar a su madre, a pesar de los años de abuso que sufrió mientras estuvo viva.

En una plática con Anna Faris en el podcast ‘Anna Faris is Unqualified’, la actriz, de 30 años, dijo que finalmente ha encontrado algo de paz, 10 años después de la muerte de su madre tras una batalla contra el cáncer de mama. La ex protagonista de ‘iCarly’ ya había descrito su complicada relación con ella en sus nuevas memorias, ‘I’m Glad My Mom Died’.

“Creo que el cierre es algo difícil de conseguir, si es que es posible conseguirlo”, dijo McCurdy, que relató en el libro el supuesto comportamiento abusivo de su madre, que incluía promover su anorexia y bañarla hasta su adolescencia. “Pero creo que eso es lo que me ayudó el libro. Creo que hubo un intento de encontrar un cierre. Ahora soy capaz de tener esta experiencia con mi madre en la que puedo extrañarla“.

La estrella de la televisión considera que finalmente ha encontrado cierto “alivio”.

“Aceptar simplemente que la extraño. No estoy enojada, no estoy dolida, simplemente la extraño. Fue muy complicado durante mucho tiempo y ahora se siente más fácil”, dijo a Faris.

Al reflexionar sobre su infancia, Jennette habló de lo “normalizado” que se volvió crecer en un hogar abusivo. A pesar del constante caos que se producía, incluido el abuso físico, McCurdy no se dio cuenta de que su vida no era exactamente normal.

“Para mí, mis hermanos jugaban a la Nintendo Goldeneye mientras mi madre perseguía a mi padre por toda la casa con un cuchillo. Se convirtió en algo tan normal y en parte de la rutina diaria“, explicó la ex actriz de Nickelodeon. “Cuando era pequeña, no me daba cuenta de que era un abuso o un trauma. Sólo pensaba: ‘Los chicos están jugando a ser 007, la mamá persigue al papá con un cuchillo, la abuela está llorando con papel higiénico en la cabeza'”.

Cuando Faris le preguntó dónde se escondía durante el caos en casa, la ahora productora de cortometrajes dijo que no había ningún lugar donde esconderse en la casa ya que su madre era una acaparadora y todo estaba lleno de cosas que coleccionaba.