Inmigrantes de República Dominicana, Ecuador y Colombia lideran entre latinos como nuevos ciudadanos en Nueva York

Exclusiva

Los inmigrantes de República Dominicana, Ecuador y Colombia lideran entre los países de América Latina como nuevos ciudadanos en el estado de Nueva York y parte de la zona triestatal.

De hecho, los dominicanos son los “campeones” de todos los inmigrantes que logran la naturalización al sumar 49,785 personas que lograron ese objetivo, de un total de 402,904 nuevos ciudadanos, según un reciente reporte de un reporte de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) y el Immigration Policy Center (USIPC) en la Universidad de California, en San Diego.

Detrás de ese grupo se encuentran los ecuatorianos con 12,842; seguidos por los colombianos con 10,097; dejando a los mexicanos atrás con 7,696, y a los salvadoreños con 7,196. Todos lograron la ciudadanía estadounidense entre 2016 y 2020, según el informe.

En las cifras globales, después de los dominicanos se posicionan los originarios de la República Popular china con 41,452 nuevos ciudadanos; Jamaica con 25,033; Bangladesh con 20,368; Guyana con 14,957, e India con 14,298.

Sobre el motivo por el cual los dominicanos lideran en Nueva York como los inmigrantes que más obtienen la ciudadanía, Nancy Flores, subdirectora la NPNA, considera que hay una posible relación con las redes de trabajo comunitario entre esa población.

“Seguramente también hay recursos y eso es trabajo de las organizaciones comunitarias que están proveyendo esos servicios”, consideró.

La importancia neoyorquina

Nueva York es el hogar de 402,904 nuevos ciudadanos que lograron ese beneficio entre 2016 y 2020, indica el informe.

“Nueva York es el tercer estado en la nación detrás de California y Florida cuando se trata del mayor número de nuevos ciudadanos naturalizados en el país”, se agrega, retomando una primera parte de este análisis dada a conocer en julio pasado.

El reporte agrega que Nueva York será un estado clave durante las elecciones intermedias del 8 de noviembre de este año, donde los nuevos votantes estadounidenses pueden influir en el resultado.

Nueva York ocupa el puesto 21 en la nación en el Modelo de Impacto de Nuevos Votantes Estadounidenses, pero es una de las entidades más diversas en cuanto a población migrante.

“Nueva York, hablo específicamente del estado, sí se ve una diversidad más amplia y eso definitivamente es algo que nosotros vemos como una fortaleza“, acotó Flores. “Sí vemos que son varios continentes de varios países y muchos idiomas, así que también en lo que ayudan esos reportes estatales es también ayudar a personas que están trabajando con comunidades de base para saber en qué idiomas y en qué lugares del estado deben, por ejemplo, programar cosas como comerciales, volantes”.

El reporte acota que el área metropolitana de New York-Newark-Jersey City, que incluye New York, New Jersey y Pensilvania, tiene la mayor concentración de ciudadanos naturalizados con casi 3.9 millones, seguida de el área metropolitana de Rochester con casi 48,000, y luego el Albany-Schenectady-Troy área metropolitana con cerca de 46,000.

Flores recalcó que el reporte es apartidista, además de reconocer que en diversas encuestas a nuevos ciudadanos, éstos expresan su preocupación por asuntos migratorios, temas económicos y asuntos de seguridad.

¿Y qué pasa con los mexicanos?

A pesar de ser una población migrante creciente, los originarios de México siguen mostrando poco interés en obtener la ciudadanía estadounidense, a pesar de la protección que significa y los derechos que se adquieren.

Flores indicó que otros estudios han revelado esa tendencia nacional, la cual no excluye a Nueva York, aunado a que la mayoría de los mexicanos solicitan la ciudadanía lo hacen después de 20 años viviendo en EE.UU.

“Lo hacen después de estar aquí muchos años, hablamos de 20 años o más en varios casos”, expuso. “En realidad muchas de estas cuestiones es mucha falta de información, lo que hemos visto, mucha gente todavía tiene la creencia que es incorrecta ahora, en un día sí fue cierto, que mucha gente piensa que pueden perder su ciudadanía mexicana si se hacen ciudadanos estadounidenses y eso no es cierto”.

Agregó que otra limitante es la situación económica, debido al costo de aplicar por la ciudadanía y la inversión para pagar un abogado.

“Sabemos que el costo es un obstáculo que se ha visto en muchos lados”, destacó. “Por ejemplo, en California por primera vez en toda la historia del estado este año lanzaron un fondo del estado que la gente pueda aplicar para becas y que les cubre parte de su aplicación y creo que es algo muy interesante para el estado como Nueva York que tiene una población grande de personas inmigrantes y podrían también ver este modelo”.

También apuntó el idioma como un temor que detienen a los mexicanos, pues creen que no podrían pasar el examen cívico ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Pues es el idioma, claro que mucha gente también, específicamente de origen mexicano vemos que sí es un obstáculo”, indicó. “Se dicen: ‘No creo que voy a pasar, porque no hablo bien inglés’, y simplemente lo dejan ahí con la Green Card”.

En edades productivas

La mayoría de los nuevos ciudadanos es joven; en edades económicamente productivas, es decir, que pueden contribuir a EE.UU. en varios ámbitos y pagar impuestos.

El 50% de los ciudadanos naturalizados en Nueva York tienen entre 25 y 45 años de edad; el 9% entre 18 y 24 años; el 18% entre 45 y 55 años; el 14% entre 55 y 65 años, y el resto es mayor de 65 años. El 56% son mujeres.

“Para mí es uno de los puntos más importantes cuando vemos quién se está haciendo ciudadano, como tú lo has dicho un 26 por ciento que es una cifra significativa, no es poquita gente… están entre 25 y 34 años, hablamos de esta juventud, gente millenial, personas que están muy entrados a la tecnología que están activados y eso es muy importante también”, recalcó Flores. “La población de gente que se está haciendo ciudadana en los recientes años en el estado Nueva York es sumamente joven y creo que esto presenta una gran oportunidad”.