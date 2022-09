Alejandra Espinoza confirma que ya no podrá tener bebés, por lo menos de manera biológica. Así lo hizo en su Podcast ‘Entre Hermanas’ que comparte con Damaris Jiménez, en donde hasta detalló que en los últimos meses había visitado mucho al médico, que la llevó a asumir que no podrá volverse a embarazar.

De regreso al podcast que comparte con su hermana Damaris Jiménez, ‘Entre Hermanas’ de Pitaya Entertainment, luego de una prolongada pausa de su parte mientras estaba grabando la telenovela ‘Corazón Guerrero’, Ale y Damaris aprovecharon el encuentro para responder preguntas.

No habían elegido un tema específico sino una re-conexión con el público respondiendo lo que ellos querían saber. La primera en preguntar fue Damaris, y eligió una de las preguntas más repetidas de las que le hicieron en el mensaje que dejó en sus redes sociales. ¿Cúal? Si Ale iba a tener otro hijo.

Alejandra Espinoza y su hermana Damaris Jiménez. Foto: Cortesía Latin Iconos

“Nunca había contestado tan segura esa pregunta como te la voy a contestar horita, esto como lo voy a decir ahora.. Nunca, ya nunca jamás… Ya yo embarazarme, ya yo no me puedo embarazar… Es un hecho de que ya yo no, a lo mejor adoptar, o lo que sea más adelante, que ya estemos preparados como familia pero ya no, definitivamente no“, dijo con valentía y con tanta seguridad, como tranquilidad.

Frente a esta confesión, su hermana quiso ampliar sobre el tema, y el por qué ya la seguridad de que no, por lo menos de manera biológica.

“Siempre me había tocado contestar: ‘Más adelante, a lo mejor, quien sabe cuándo’… Ahorita yo ya no puedo, he ido bastante al médico en los últimos meses, y estoy bastante tranquila, ni estresada, ni con ganas de llorar”, siguió explicando en el Podcast ‘Entre Hermanas’.

Aunque explicó que no descarta buscar otra manera de darle ese hermanito que tanto le pide Matteo, también dejó claro lo que no haría para lograrlo:

“Un vientre del alquiler no, eso sí es algo que no haría, quienes lo hayan hecho muy bien, y cada quien con su vida, y respeto completamente la decisión de cada persona. Yo considero que si por alguna razón no puedo tener un hijo naturalmente, es porque Dios tiene algún plan para mi vida, eso de ir a buscar alguien más cuando muchísimo niños o muchísimas familias necesitan que alguien se haga cargo de un bebé… Esa es muy forma de ver las cosas y respeto muchísimo a quien lo hace, que a lo mejor verte reflejada en los ojos de un niño es bien importante para muchas mujeres o para muchos hombres o ver el parecido, pero en mi caso quizás porque yo ya tengo a Matteo, no sería un plan”, aseguró.

En más de una oportunidad, desde que la conocemos, Alejandra ha revelado que el gran sueño de su vida era ser madre. Luego de que se casó con Aníbal Marrero, llegó uno de los procesos más esperanzadores y a la vez el más difícil: el intento y la pérdida de varios de ellos.

“Son cosas que pasan, es difícil afrontarlo, no soy la única persona que ha pasado por estas cosas, cuando te sucede sí piensas que hay algo en contra tuyo, piensas ‘¿Por qué a mí?’ Me fue muy difícil contarlo porque nunca lo había hablado con nadie, pero una vez que lo saqué de mi sistema me sentí mucho más relajada, mejor”, dijo Alejandra en el 2015 luego de confesar que había perdido tres embarazos, y aún no sabía que le esperaba por delante el milagro de la llegada de Matteo.

Ese embarazo, y ese sueño cumplido tampoco fue fácil para Alejandra, representó muchos cuidados, muchas inyecciones diarias para que todo tuviera el final feliz que tuvo cuando el 11 de marzo del 2015 llegó su milagrito llamado Aiden Matteo Marrero Espinoza.

Y aunque ella le prometió que a sus 7 años le daría un hermanito, la vida la ha llevado por otro camino y, como ella misma confirma en su Podcast, no podrá ya tener un bebé de manera biológica, pero es posible que, cuando estén preparados como familia, adopten una criatura.

