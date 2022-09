Construyendo una Nueva York Mejor para las Generaciones Futuras

Hace poco, cuando cumplí 30 años, me pregunté qué quería hacer con mi vida y con mi carrera exactamente. Había trabajado en una oficina por seis años, pero estaba aburrida de estar detrás del escritorio, tenía un seguro médico pésimo y no tenía ningún plan para la jubilación. Entonces busqué caminos para involucrarme con los carpinteros y contratistas sindicales de Nueva York y así construir un futuro mejor para mí.

Trabajar en construcción siempre ha sido parte de mi familia. Mi mamá se unió al Metal Workers Union cuando ya tenía 30 años y dos hijos. Mientras crecía veía la manera en la que su vida cambiaba desde que tuvo un trabajo sindicalizado. 23 años después, su carrera sindical le dio oportunidades de crecimiento, un salario que le permitió mantener a nuestra familia y beneficios de calidad que ahora le dan la posibilidad de jubilarse. Además, he visto cuánto disfrutó mi madre de su carrera y el orgullo que siente por los proyectos en los que trabajó para ayudar a mejorar la ciudad a la que llama su hogar.

Pensar en cómo fue la experiencia de mi mamá me dio el empujón que necesitaba para hacer un cambio en mi vida. Dejé la silla de la oficina y me puse un cinturón de herramientas, y comencé mi viaje para convertirme en una carpintera sindicalizada. Me uní a un programa de preaprendizaje llamado NEW: Non-Traditional Employment for Women (o Empleo No Tradicional Para Mujeres en español) porque quería contar con el apoyo de una comunidad sólida de mujeres. Como joven hispana, mi mamá me advirtió acerca de los desafíos que podría encarar a lo largo de mi carrera. Ahora tengo equidad salarial, igualdad de beneficios y oportunidades para ampliar mis habilidades y experiencia a través de la capacitación, gracias a que trabajo para el sindicato.

Desde que me uní al sindicato, he trabajado en el proyecto NYCHA en Red Hook, Brooklyn. Ha sido una experiencia gratificante ayudar a los miembros de nuestra comunidad. El proyecto afronta los problemas de infraestructura que surgieron durante el huracán Sandy e implementa medidas para proteger a los residentes de futuras inundaciones. Es muy gratificante saber que trabajar con carpinteros y contratistas sindicales significa que estoy ayudando a mis conciudadanos neoyorquinos mediante la construcción de infraestructura de calidad con el más alto nivel de seguridad. Espero continuar trabajando en proyectos como edificios residenciales, hospitales y escuelas que atenderán a miles de neoyorquinos, una vez que este proyecto haya finalizado.

Gracias a la unión de carpinteros y contratistas (Union Carpenters Contractors), tengo una red de apoyo y una carrera de por vida que me brinda estabilidad de jubilación, atención médica de calidad y capacitación en seguridad que me dota de las habilidades necesarias para dejar mi huella en la vista al horizonte más grande del mundo. Mi madre dedicó su carrera sindical a mejorar la infraestructura de Nueva York y ahora es mi oportunidad de continuar con su legado construyendo lo mejor de las ciudades para las generaciones futuras.