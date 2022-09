Serena Williams se despide del US Open entre lágrimas

El efecto Serena se apagó esta noche en el estadio Arthur Ashe pero la leyenda vivirá por siempre. La tenista estadounidense cayó en tercera ronda ante la tenista australiana Ajla Tomljanovic en tres épicos sets 7-5, 6-7(4) y 6-1.

Eso sí, Serena Williams se despidió de la pista central de US Open luchando por cada punto hasta el final en un partido que duró poco más de tres horas. En esta oportunidad su ‘arma’ favorita: un potente servicio de élite con el que ha sobresalido su fructífera trayectoria y que la ha hecho merecedora de 23 títulos de Grand Slams, no le fue suficiente. Se topó con una rival que tuvo paciencia y esperó desde atrás para definir puntos cruciales.

Serena Williams, que cumplirá 41 años este mes, había tenido hasta el momento una semana de ensueño. En público se volcó masivamente hasta Queens para verla jugar en su último torneo grande como tenista profesional. En redes sociales hasta se hablaba de la “crueldad” de los fans por ignorar a las oponentes y concentrar toda la energía en Serena.

Pero era de esperarse que la ‘reina de la pista central’ recibiera todos los honores.

La menor del clan Williams ha dejado claro que quiere evolucionar (lo que se ha sido interpretado como retiro) aunque volvió a decir: “No se cómo pero estar vinculada al tenis de alguna manera”.

“El tenis ha sido parte de mi vida. me dado tantas oportunidades. Significa mucho. No veo mi futuro sin el tenis”, dijo Serena al indicar que no tenía palabras para definir su llanto al final del partido de hoy. “No lloro de tristeza, pero no tengo palabras para explicar (lo que siento)”, agregó.

Cuando rompió en llanto todo el estadio estaba de pie para despedirla por la puerta grande, porque aunque el marcador final indica derrota ella ya no tenía nada que perder.

La ‘reina de la pista’ agradeció a su familia, especialmente a su madre y a su madre Venus que estuvieron presentes en el estadio.

Su rival de esta noche también tuvo palabras de admiración para la 6 veces ganadora del Us Open. “Serena es la tenista más grande de todos los tiempos. Yo sabía que aunque ella fuera abajo en el marcador iba a pelar cada punto”, dijo la australiana.

“Nunca pensé que tendría la oportunidad de enfrentarla en su último partido cuando recuerdo haberla visto de niña en todas esas finales. Este es un momento surrealista para mí”, agregó Tomljanovic de 29 años, y ranqueada 46 en la clasificación.

Mientras, el resto de la competencia sigue su curso. En el cuadro femenino aún quedan caras conocidas como la bielorrusa Victoria Azarenka que este sábado intentará avanzar a cuartos frente a la checa Petra Kvitova.

También veremos en acción a la suiza Belinda Bencic que se mide a la checa Karolina Pliskova.

En cuanto a representantes de Estados Unidos, la sembrada número 19, Danielle Collins, juega la noche del sábado en el Arthur Ashe frente a l francesa Alizé Cornet.

Collins fue quien se encargó de despachar a la ex campeona Naomi Osaka en primera ronda (7-6, 6-3).

“Después de haber perdido en tres ocasiones anteriores ante Naomi, algo he aprendido y solo salí a dar lo mejor de mi juego”, dijo la tenista de Florida.

En segunda ronda ganó a la española Cristina Cristina Bucsa por 6-2, 7-5.