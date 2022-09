Mariah Carey rompe el silencio y explica porqué llamó diva a la duquesa de Sussex, Meghan Markle

Mariah Carey ha aclarado a qué se refería cuando calificó a Meghan Markle, duquesa de Sussex, de “diva”. La cantante, de 53 años, dejó a la ex actriz “sudando” y “parada en seco” cuando utilizó el término en el segundo episodio del nuevo podcast en Spotify de la duquesa.

En una voz en off al final de la última entrega de ‘Archetypes’, la ex miembro de la realeza afirmó que el comentario la preocupó por las “tonterías” que Mariah pudo haber leído sobre su vida.

Ahora, Mariah rompió su silencio sobre el uso de dicha palabra, aclarando que en realidad se refería a algo positivo.

“He disfrutado mucho hablando con la duquesa y diva Meghan Markle sobre ‘La dualidad de la diva’. Sí. ¡¡¡La llamé diva, en el significado más fabuloso, magnífico y empoderador de la palabra!!! #Archetypes“.

Durante el episodio, las dos estrellas hicieron una exploración de las “complejidades que rodean a la ‘diva'” y las connotaciones negativas asociadas a la palabra.

Meghan utilizó el término para mencionar las demandas de diva de Mariah, incluyendo las rumoreadas peticiones de 20 gatitos blancos y 100 palomas blancas cuando encendió las luces de Navidad en Londres.

Por su parte Mariah le dijo a la ex actriz durante el episodio de 46 minutos: “A veces nos das momentos de diva, Meghan. Ni siquiera actúes como…”, a lo que la duquesa respondió: “¿Qué clase de momentos de diva les he dado?”.

La duquesa añadió al final del programa: “Todo iba de maravilla, quiero decir muy bien, hasta que ocurrió ese momento, que no sé a ustedes pero a mí me paró en seco cuando me llamó diva. No pudieron verme, obviamente, pero sudé un poco. Mi mente realmente daba vueltas a las tonterías que debía haber leído para que dijera eso”.

La duquesa contó que Mariah le aseguró rápidamente que se refería al término como “chic” y “aspiracional”.

Lee más de Mariah Carey aquí:

Mariah Carey a Meghan Markle: “A veces das momentos de diva. No actúes como si no lo hicieras”

Arrestan a presuntos ladrones de la casa de Mariah Carey

Denuncian robo de pertenencias en la mansión de Mariah Carey de Atlanta, Georgia