Xavi Hernández sobre Jordi Alba: Es un verdadero líder y nos ayudará muchísimo

El entrenador español, Xavi Hernández, ha apostado en este inicio de temporada por un esquema que incluyen a muchos jugadores de la cantera azulgrana. Uno de ellos, Alejandro Balde quien ha llevado a Jordi Alba a quedarse en el banquillo. No obstante, el De Terrassa ha querido enviarle un mensaje a Alba en donde lo ve como un verdadero líder en el club.

La intención de el entrenador culé es mantener la unión y la calma en el club en este comienzo de temporada y más cuando las sensaciones han sido muy positivas gracias a los nuevos refuerzos que han llegado.

“Tengo muy buena relación, para mí es un verdadero líder y se que nos ayudará mucho así juegue o no. No tengo ninguna duda del compromiso que tiene con el club, estoy encantado de tenerlo en la plantilla y en ningún momento he pensado que Jordi va a salir”, comentó Xavi Hernández en rueda de prensa.

🗣 Xavi: "Jordi Alba es un líder, nos ayudará muchísimo tanto si juega como si no" pic.twitter.com/CFd0js2nLG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2022

“Habrá partidos para todos, lo he mencionado muchas veces. El calendario está muy apretado y habrá chance para todos. Para el mismo Jordi que puede jugar en diferentes posiciones y por eso es que necesitamos gente muy polivalente”, finalizó el entrenador del FC Barcelona.

Es importante resaltar que, Jordi Alba tiene en Barcelona muchos años y a lo largo de este tramo, se ha convertido en un jugador fundamental para el club a pesar de que recientemente ha sido muy cuestionado por su rendimiento.

A pesar de su ausencia en la titularidad, junto a Gerard Piqué. Xavi Hernández está buscando una gran estabilidad en el club para afrontar una importante temporada en donde buscarán regresar a lo más alto del éxito.

Por último, el De Terrassa ha apostado por una defensa con Alejandro Balde por la izquierda, Ronald Araújo por la derecha y la zaga central lideradas por Eric García y el nuevo fichaje estrella; el francés Jules Koundé.