Kylian Mbappé rompe el silencio y aclara situaciones con Pogba y Neymar previo al inicio de la Champions

Kylian Mbappé rompió el silencio sobre la polémica que existe a su alrededor en la que se ha dicho que su compañero de selección Paul Pogba, le intentó hacer daño por intermedio de un brujo africano, algo que este último desmintió recientemente ante los medios de comunicación.

En el marco del partido entre Paris Saint-Germain (PSG) y Juventus correspondiente al inicio de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Mbappé reveló que Pogba lo llamó vía telefónica para aclararle la situación y decidió creerle debido al vínculo que los une en el fútbol.

Kylian Mbappé réagit à "l’affaire Pogba". pic.twitter.com/s25MgjMd7Z — Brut FR (@brutofficiel) September 5, 2022

“Prefiero confiar en lo que me dijo. Me llamó y confío en él porque es mi compañero y es del interés de la selección. Ahora no es el momento de añadir problemas. Estoy bastante desapegado de todo”, expresó el delantero del PSG.

En cuanto a su actualidad futbolística, el joven francés indicó que se mantiene “en el mismo papel que la temporada pasada”, dejando saber que su renovación de contrato no le ha afectado en nada. “Intento hacer mi trabajo, ser lo más eficiente posible en el campo y ganar todos los títulos posibles”.

¿Disputa con Neymar?

Por otra parte, ‘Donatello’ fue preguntado por su relación con el brasileño Neymar, la cual se ha visto envuelta en polémica debido a una supuesta postura autoritaria que ha tenido el galo, aunque este indicó que siempre ha habido momentos así.

“Esta es nuestra sexta temporada juntos. Siempre hemos tenido momentos así, con momentos en los que somos los mejores amigos y, a veces, cuando hablamos menos. Pero hay mucho respeto. Tengo un gran respeto por su importancia y el jugador que es.”, precisó.

En cuanto a los cobro de los penales, Mbappé declaró que todo dependerá “cómo va el partido”. “El número uno no significa que tengas que tirar penaltis. Hay que saber repartir la tarta y saber poner agua en el vino. Ya veremos mañana pero no hay problema con eso”, puntualizó.

Por último, el delantero del PSG se refirió a la Champions League y dejó claro que su objetivo es ganarla aunque sabe que hay rivales muy difíciles. “Es una competición muy complicada. Muchos equipos se han fortalecido y hay muchos aspirantes al título. Pero, por supuesto, tenemos la ambición de ganarlo. Somos competidores, así que queremos ganarlo todo“, sentenció. 🆗🗣️💬 #PSGJUV@KMbappe analiza la importancia del primer encuentro de la @ChampionsLeague 🆚 @juventusfc ✊ pic.twitter.com/GZOfw8mdIT— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 5, 2022

