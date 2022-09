10 formas de proteger y mejorar tu memoria

Los estudios demuestran que manteniéndose físicamente activo es una de las cosas más importantes que las personas pueden hacer para preservar su salud y proteger su memoria. Dormir suficiente, manejar el estrés y mantenerse socialmente activo son buenos hábitos para ayudar a la salud del cerebro y a la memoria. Eliminar el desorden de tu casa o de tu oficina para minimizar las distracciones, de forma que te puedas concentrar en la información nueva que quieres recordar, también ayuda a tu memoria. Sigue leyendo para que encuentres más consejos que ayudan a tu memoria.

Presta más atención.

De acuerdo con el Dr. Richard Restak, neurólogo y profesor en la George Washington Hospital University School of Medicine and Health, la falta de atención es la causa principal de problemas con la memoria. No es un problema de memoria, sino de atención. Si se te olvidó el nombre de alguien en una fiesta, quizá sea porque estabas hablando con muchas personas a la vez y no prestaste atención cuando lo escuchaste. La próxima vez, trata de visualizar el nombre con una imagen.

Incluye ejercicio aeróbico en tu rutina diaria

El ejercicio aeróbico podría activar ciertos genes beneficiosos en el cerebro, independientemente de tu edad.

Duerme lo suficiente y si tienes problemas para dormir, busca ayuda

Los trastornos del sueño pueden causar problemas con las funciones del cerebro, incluyendo la memoria. Los más comunes son el estrés y la apnea obstructiva del sueño.

Continúa aprendiendo

Se cree que, por un lado, estimular y desafiar a tu cerebro con ejercicios mentales activa procesos que ayudan a mantener a las células cerebrales individuales y, por otro, estimula la comunicación entre ellas. Por eso se recomienda tener un pasatiempo o aprender una afición nueva; leer, jugar ajedrez, hacer crucigramas o rompecabezas, tomar una clase de arte, de música, un idioma nuevo. Básicamente, aprender cosas nuevas constantemente.

Cree en ti mismo

La gente que evita los estereotipos que con la edad se empeora la memoria y que cree que está en control de su memoria, tiene menos posibilidades de tener disminución en sus habilidades de memoria. Convierte tu creencia en práctica y tu memoria será mejor.

Mantente socialmente activo

Las interacciones sociales ayudan a evitar el estrés y la depresión, estas últimas pueden contribuir a la disminución en la memoria. Busca oportunidades para reunirte con tus seres queridos y tus amigos, especialmente si vives solo.

Procura llevar una dieta saludable

Una dieta sana es tan buena para tu cerebro como para tu corazón. Come frutas, vegetales, granos integrales. Elige fuentes de proteína como leche baja en grasa, pescado, frijoles o habichuelas y pollo sin el pellejo. Y lo que bebes cuenta también. Evita el alcohol en exceso (causa confusión y pérdida de la memoria). Las drogas pueden afectar la memoria también.

Lee más novelas

Las personas que empiezan a tener problemas con la memoria empiezan a leer más cosas de “no ficción”. La ficción requiere un compromiso activo con el texto, desde el principio hasta el final. Tienes que recordar lo que hizo el personaje en la página 3 para cuando llegues a la página 11, por ejemplo. Si tienes dificultad, podría ser un signo de que estás teniendo problemas con tu memoria.

Maneja y controla tus condiciones crónicas de salud

Sigue las recomendaciones para el manejo y el tratamiento de condiciones médicas como: presión alta, colesterol alto, diabetes, obesidad, depresión y pérdida de la audición (para escuchar). Entre mejor te cuides, mejor estará tu memoria. Revisa periódicamente las medicinas que tomas para asegurarte que no afectan tu memoria, pero nunca suspendas ninguna sin discutirlo con tu médico.

Acude al médico si notas cambios en tu memoria

Si notas cambios en tu memoria, si te afecta en tu habilidad de completar las tareas que haces rutinariamente, y/o tienes dudas, acude a tu médico. Él o ella puede evaluarte y determinar si es necesario hacer algún cambio en tus medicinas o en tu tratamiento.

¡Buena suerte, y que todas tus memorias sean buenas!

Aliza A. Lifshitz, conocida por su amplia trayectoria en los medios hispanos como la Dra. Aliza, es la experta de salud de la cadena de televisión educativa para la comunidad hispana HITN. En HITN es anfitriona del bloque diario de programación Vida y Salud, un espacio en el que comparte información y herramientas a los hispanos para llevar vidas más saludables y comunicarse mejor con sus doctores.