Katie Price revela que intentó suicidarse después de sufrir un abuso sexual a punta de pistola

La ex modelo Katie Price ha revelado por primera vez la desgarradora verdad detrás de los últimos cinco años de su problemática vida, en un intento de explicar su comportamiento a sus fans.

El icono de la televisión ha confesado que fue abusada sexualmente a punta de pistola, lo que la atormentó hasta el punto de intentar quitarse la vida.

Afortunadamente la ex maniquí se salvó y ahora habla para promocionar su nuevo programa ‘Katie Price: Trauma And Me’, que se emitirá el 8 de septiembre por Channel 4.

“No teníamos seguridad cuando filmamos con ITV en Sudáfrica. Si hubiéramos tenido seguridad seguramente me habrían ayudado cuando los seis tipos me saltaron, me retuvieron a punta de pistola y abusaron de mí“, relata la estrella.

En su nuevo documental, Katie repasa el momento más oscuro de su vida y cómo luchó contra el trastorno de estrés postraumático tras el abuso de 2018, además, habla de sus ex maridos (pero se niega a nombrarlos directamente) y de los momentos en los que se miró al espejo antes de ser encarcelada.

Intentó quitarse la vida en un momento, según dice, en el que “nadie sabía lo mal que estaba”.

“Tras años de abandono, sufrí una crisis mental en 2018. Me diagnosticaron Trastorno de Estrés Postraumático”, dice Katie durante una voz en off en el programa. “Tuve depresión severa hace un par de años, depresión por el TEPT, tenía tendencias suicidas, no quería estar aquí. Intenté suicidarme. Me desmayé y tenía los ojos morados. Tenía moretones alrededor del cuello. Me desperté. No quería estar aquí”, relata.

Katie había estado filmando un reality show en 2018 cuando fue sometida a la horrible experiencia. La estrella dijo previamente que mientras gran parte del equipo del documental se fue a casa porque no podía lidiar con lo que había sucedido, ella siguió filmando. La policía nunca atrapó a los delincuentes. Sin embargo, cuando llegó a casa se dio cuenta que el suceso le había cambiado la vida y que necesitaba acudir a terapia.

"La salud mental es cruel, es horrible cuando pasas por cosas. Todavía hay obstáculos que superar. Me retuvieron a punta de pistola en Sudáfrica, pensé que todos íbamos a morir. He tenido relaciones horribles con los hombres. Todo lo que me ha pasado de niña hasta ahora. Me violaron en un parque cuando tenía siete años, todo se remonta a entonces", señala la estrella.

Según ha contado, la apertura con la que habla ahora de la batalla por la salud mental tiene un propósito: dar el valor a otros para buscar ayuda profesional.

“Desgraciadamente, llegué a ese punto y no volveré a entrar en él. Es real, sucede y me pasó a mí. Hablo con mis hijos mayores de todo. Quiero que sepan que la salud mental es una enfermedad, es como cualquier otra enfermedad y no se puede ver”.