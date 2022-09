Agenda de eventos: diviértete en la ciudad

El jazz de Summer Camargo en Bryant Park

Jazz at Lincoln Center se enorgullece de traer una estrella en ascenso en el mundo del jazz a Bryant Park: la trompetista de 20 años Summer Camargo, tocando con su sexteto. Camargo estudia en la Juilliard School, donde se especializa en Estudios de Jazz y es parte de Jerome Greene Fellowship. Camargo ha sido miembro de la prestigiosa banda Grammy, Next Generation Women in Jazz Combo, Next Generation Jazz Orchestra, y fue nombrada ganadora del Mérito de la Fundación Nacional YoungArts y Mención de Honor en Trompeta de Jazz, así como ganadora del Mérito en Composición de Jazz. Summer recibió el premio Outstanding Student Jazz Performance Award de DownBeat. Gratis. Viernes 9 de septiembre, a las 7:00 pm. Información: https://bryantpark.org

Cortesía

Karol G arranca su nuevo tour

A pocas semanas de terminar su exitoso tour “Bichota”, Karol G volverá a recorrer el país para complacer a sus miles de seguidores con la nueva gira que ha bautizado con el nombre “$trip Love Tour”. La artista colombiana, famosa por decenas de éxitos, como “Provenza”, “El Makinón”, y “Tusa”, visitará 30 ciudades en los Estados Unidos, y entre las paradas están Nueva Jersey, donde estará este sábado 10 de septiembre, y Nueva York, donde tendrá dos presentaciones, el martes 13 de septiembre, en el Madison Square Garden, y el jueves 15 de septiembre, en el Barclays Center. Para más información y boletos, visite: https://striplovetour.com/

Cortesía

‘Abrazo’ en el Teatro Pregones

El Teatro Pregones transformará su sede de El Bronx ( 575 Walton Avenue) con cuatro escenarios de actuación, cada uno hecho específicamente para cada una de las obras cortas que estarán presentando como parte del show “Abrazo/Embrace”. Las piezas son: Sinfonía Nº , donde un hipocondríaco y un payaso con Tourette se encuentran en un ascensor; Pequeños Asuntos, en el que una mujer interrumpe a un hombre a punto de suicidarse; Bajo Control, en esta pieza una mujer con habilidades sociales limitadas, busca una forma diferente de relacionarse con los demás; y Todo está bien, que presenta a dos desconocidos en la estación de tren: ella tiene prisa y él tiene todo el tiempo del mundo. Desde el viernes 9 al miércoles 14 de septiembre. Para más información y boletos: https://pregonesprtt.org

Cortesía Pregones

Teatro Thalía y sus “Lecciones de Vida”

El Teatro Thalía regresa a cartelera su obra “Lecciones de Vida”, por cuatro semanas más, desde el 9 de septiembre al 2 de octubre. Una comedia dramática del prestigioso dramaturgo madrileño Eduardo Galán, narra como una culta profesora y un pescador sin educación se enzarzan en un duelo de personalidades en el curso de varias jugosas reuniones de tutoría de la escuela. Ella duda de si debe retirarse ya o seguir enseñando y él es el pobre padre de una estudiante quinceañera problemática, que necesita ayuda. Funciones en inglés y en español. Para más información y entradas: https://thaliatheatre.org

Cortesía

Lo mejor del arte francés

El festival anual de arte y actuación del Instituto Francés Alliance Française (FIAF), Crossing the Line, presentado en asociación con las principales instituciones de arte de la ciudad de Nueva York, regresa por su 15º año. Los curadores de este año, Mathilde Augé y Florent Masse, presentan artistas y perspectivas de todo el mundo de habla francesa que transmiten narrativas que invitan a la reflexión junto con actuaciones de estreno innovadoras para el público de Nueva York. El festival presenta 10 actuaciones de un grupo diverso de artistas que abordan los temas apremiantes de nuestro tiempo, incluidos el género, la sexualidad, la conexión humana, la raza y el cambio climático, mientras exploran nuevos territorios en las artes escénicas. Del 9 de septiembre al 28 de octubre. Para locaciones y más detalles, visite: https://fiaf.org/

Cortesía FIAF

Nueva exposición en la Americas Society

Americas Society (680 Park Avenue) inauguró esta semana Tropical is Political: Caribbean Art Under the Visitor Economy Regime, una exposición que explora los temas del paraíso natural y fiscal, examinando su coincidencia geográfica en el Caribe y el impacto del turismo y la “economía del visitante” en la producción artística y cultural de la región. Curada por Marina Reyes Franco, la muestra exhibirá obras de arte de 19 artistas contemporáneos trabajando dentro del ámbito caribeño y sus diásporas, incluidos Gwladys Gambie, Allora y Calzadilla, Carolina Caycedo, Sofía Gallisá Muriente, Abigail Hadeed, Joiri Minaya, José Morbán, Dave Smith, Yiyo Tirado y Oneika Russell, entre otros. La presentación, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, tendrá varias obras de arte e instalaciones específicas de sitio, y estará en exhibición hasta el 17 de diciembre de 2022. Más información: https://www.as-coa.org/

Cortesía Americas Society

‘Kinky Boots’ regresa Off Broadway

Kinky Boots, el exitoso espectáculo que se inauguró originalmente en 2013 y disfrutó de una exitosa presentación de seis años en Broadway, regresa esta vez a los escenarios de Stage 42 (422 West 42nd Street). Con 16 canciones originales de Cyndi Lauper, libreto de Harvey Fierstein y dirección y coreografía de Jerry Mitchell, el musical cuenta la historia de dos personas que no tienen nada en común, o eso creen. Charlie es el propietario de una fábrica que lucha por salvar el negocio de su familia. Lola es una animadora fabulosa con una idea tremendamente emocionante. Con un poco de compasión y mucha comprensión, esta pareja inesperada aprende a aceptar sus diferencias y crea una línea de tacones de aguja resistentes como nunca antes se había visto en el mundo. Pero al final, su logro más sensacional es su amistad. Entradas en Telecharge.com o llamando al 212-239-6200.

Foto: Bruce Glikas/Getty Images

La comida de la Toscana en Ramerino Italian Prime

Los amantes de la comida italiana tienen un nuevo lugar para disfrutar en la ciudad: Ramerino Italian Prime. El restaurante le debe su nombre al popular ingrediente de la comida de la Toscana, el romero, y ofrece un menú que celebra las ofertas culinarias de esa región, con recetas preparadas de manera simple, utilizando aceite de oliva en lugar de mantequilla, ingredientes naturales limpios, carnes y pescados de primera calidad, verduras y pastas caseras. Empiece con una ensalada césar preparada directamente en la mesa,continúe con unos ravioles o linguinis de la casa y luego disfrute de Manzo, un ribeye steak en rodajas cocido en aceite de oliva y romero, o si prefiere, ordene un filete de branzino al horno envuelto en papel con tomates cherry, aceite de oliva, salsa de limón y aceite de oliva. Está ubicado en el 16 East 39th street, a pocos pasos de la New York Public Library y de Bryant Park. Más información: www.ramerinoprime.com