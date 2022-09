Editorial: Un fallo judicial en contra de la salud

La derecha conservadora continúa aprovechando a los aliados que tiene en el poder judicial para tirar por la borda derechos adquiridos. Esta vez un juez federal de Texas ha dado la razón a corporaciones privadas religiosas para negar servicios de salud críticos que ayudan en la lucha contra las infecciones de VIH/Sida.

El magistrado Reed O’Connor, que es ampliamente conocido por su oposición a la ley ‘Obamacare’, emitió un fallo desfavorable para el requisito de que el seguro proporcionado por el empleador cubra el tratamiento de prevención del VIH conocido como PrEP, que es una pastilla que se toma diariamente para frenar las infecciones.

Al día de hoy cientos de miles de estadounidenses dependen de este medicamento que está cubierto por el seguro médico.

El argumento de las dos empresas y 8 personas que presentaron esta demanda, hace dos años, no puede ser más retrógrado. Alegaron que va en contra de sus creencias religiosas dar acceso a PrEP, a la cobertura gratuita para los anticonceptivos y a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Dicen estar en contra porque permitir estos servicios requieren que los dueños de negocios paguen por tratamientos que en su criterio “fomentan el comportamiento gay, la prostitución, la promiscuidad sexual y el uso de drogas intravenosas”. Nada más alejado de la realidad.

Sólo mentes retorcidas pueden mezclar un asunto de salud pública con las cuestiones de fe. ¿Acaso la religión no profesa el bienestar del prójimo? Está demostrado que PrEP -por ejemplo- reduce hasta en un 99% el riesgo de contraer VIH.

Este fallo es preocupante porque puede minar los avances en materia de salud preventiva, que ha sido uno de los pilares más populares de la ley ‘Obamacare’. Se calcula que más de 150 millones de personas recibieron atención preventiva gratuita solo en 2020.

Por el momento la decisión judicial solo abarca la parte relacionada a los tratamientos con PrEP, pero desde ya galenos y organizaciones médicas han hecho sonar las alarmas ante esta arremetida que podría incluso entorpecer la atención a pacientes con cáncer.

No se puede subestimar el fallo cuando sabemos que detrás está un juez colocado por el ala republicana. Además, por si esto fuera poco, los demandantes están recibiendo asesoramiento legal del grupo conservador America First Legal Foundation que fue creado por Stephen Miller, el asesor principal en el gobierno de Donald Trump.

Esperamos que la Administración Biden, que según ha anunciado se encuentra revisando el dictamen, apele por todos los medios necesarios para no dejar en el aire a los pacientes que necesitan esas medicinas. No podemos olvidar que el VIH/Sida continúa presente a nivel global y ha cobrado la vida de más de 40 millones de personas.

No podemos retroceder por culpa de un puñado de personas que se quieren aprovechar de una coyuntura política y que no representan el sentir de la mayoría del pueblo. Con la salud no se juega.