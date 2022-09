La burla: Chicharito Hernández volvió a fallar un penal y Los Angeles Galaxy salvaron un empate al minuto 99′ gracias a Riqui Puig [Video]

Cuando parecía que el delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández comenzaba a subir su nivel para intentar conseguir una convocatoria de Gerardo ‘Tata’ Martino de cara a la venidera Copa del Mundo en Qatar 2022 los últimos dos partidos ha protagonizado fallos inéditos desde el punto penal.

Ahora, el último fallo se produjo este sábado en el empate de Los Angeles Galaxy ante Nashville Soccer Club cuando nuevamente Chicharito tuvo la oportunidad de anotar desde los 11 pasos pero de nuevo dejó descolgado a su equipo.

El fallo de Chicharito se produjo al minuto 55′ del encuentro cuando un empujón sobre él mismo de Shaquell Moore fue sentenciado como penal; sin embargo el cobro a la derecha del arquero terminó siendo repelido por el arquero local Joe Willis.

Joe Willis DENIES Chicharito from the penalty spot. 🧤 pic.twitter.com/qsM6p2DErt — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2022

La semana pasada, Chicharito firmó sus goles 200 y 201 en su trayectoria en competición de clubes (sin contar selección nacional) pero en el agregado de la segunda mitad falló un penalti ‘a lo Panenka’ que le habría dado la victoria ‘in extremis’ al Galaxy ante Sporting Kansas City.

Lo curioso del encuentro es que fue un choque donde el penal fue protagonista porque antes del fallo del goleador histórico de la selección mexicana apareció el máximo artillero de la MLS, Hany Mukhtar.

El delantero alemán transformó con gol una mano dentro del área de Derrick Williams antes de la primera mitad y ya son 22 los tantos que acumula el jugador de Nashville. Hany Mukhtar slots it home for his 22nd goal on the year. 🫡 pic.twitter.com/vdfsDFhPia— Major League Soccer (@MLS) September 10, 2022

Cuando parecía que Nashville se llevaba la victoria al minuto 99′ del partido una mano del defensor central Walker Zimmerman si fue aprovechada esta vez por Riqui Puig para poner el 1-1 final en el marcador. DRAMA.



Riqui Puig's last kick of the game earns LA a point on the road in Nashville. pic.twitter.com/wg3e7bOFe7— Major League Soccer (@MLS) September 10, 2022

Este empate ‘in extremis’ complica, no obstante, las opciones del Galaxy para entrar en los ‘playoffs’ de la MLS. Con este resultado, son octavos en la Conferencia Oeste y se encuentra a dos puntos de los Portland Timbers, que ocupan la séptima posición (la última que da acceso a los playoffs).

