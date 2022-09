Mujer de Achraf Hakimi retoma la práctica de su deporte favorito: el boxeo

La actriz Hiba Abouk está más que familiarizada con el mundo del fútbol, ya que sigue con atención y entusiasmo las aventuras de su marido, Achraf Hakimi, como uno de los jugadores clave del Paris Saint-Germain, eterno candidato a hacerse con el trofeo más prestigioso del viejo continente: la Champions League.

Sin embargo, en lo que a su propia actividad física se refiere, la intérprete española, madre de los pequeños Amín y Naím con el defensa marroquí, prefiere volcarse en el boxeo a fin de disfrutar del sinfín de beneficios que trae consigo esta disciplina. Esta semana, la artista madrileña compartió un video que la retrata golpeando con fuerza el saco, recuperando así una de sus rutinas preferidas tras el necesario y merecido parón veraniego.

“Retomando buenas costumbres. ¡Merci!”, ha escrito la estrella televisiva para dar las gracias a su entrenador personal, Diaby Amadou, por brindarle la primera y exigente sesión de la temporada, en la que Hiba ha estado a la altura de las circunstancias a tenor de las imágenes compartidas. View this post on Instagram A post shared by Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

La que fuera protagonista de ‘El Príncipe’ no solo emula a los mejores púgiles para cultivar un estilo de vida saludable, sino que también realiza rutinas con pesas y es una apasionada de todas esas coreografías de baile concebidas para eliminar calorías y toxinas, sin olvidar su componente de diversión. No obstante, su predilección por el boxeo se explica además por los importantes beneficios, de carácter anímico y mental, que se desprenden de su práctica regular: contribuye a eliminar el estrés y la tensión acumuladas y, además, mejoran notablemente la autoestima. View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

