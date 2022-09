IMÁGENES: Inician protestas para conmemorar y exigir justicia tras 8 años del caso Ayotzinapa en México

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Guerrero, en el sur de México, comenzaron este lunes su jornada de lucha que incluirá una marcha a nivel nacional en Ciudad de México el próximo 26 de septiembre al cumplirse 8 años de la desaparición extrajudicial.

Padres y madres acompañados por estudiantes normalistas y organizaciones sociales llevaron a cabo una celebración religiosa y la colocación de una ofrenda de flores sobre la autopista México-Acapulco en el sitio donde fueron asesinados los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría De Jesús, el 12 de diciembre de 2011.

Los padres exigieron reabrir ese caso y castigar a los culpables del que, consideran, también es responsable del caso, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Al tomar la palabra los padres se quejaron de no tener avances en la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas a pesar de ser uno de los compromisos del actual gobierno federal.

Reprocharon que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pone a sus órdenes en las reuniones, cuando se dan la vuelta les da la espalda y los ignora.

Felipe de la Cruz, uno de los voceros, dijo que llevarán a cabo recorridos y actividades en Guerrero porque hasta la fecha no hay avances y lo que ellos quieren es saber la verdad y que exista justicia.

“No nos vamos a quedar con esas migajas que hasta ahora han querido ofrecer a los padres y madres, no es suficiente para los padres, no es suficiente detener a una persona cuando hay más de 80 órdenes de aprehensión nos quieren engañar con la detención de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador de justicia de la República) y no lo vamos a permitir”, dijo.

Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

María Martínez, madre de uno de los normalistas, dijo ante el micrófono que quiere justicia porque para una madre no pasa el tiempo y no hay resignación.

Señaló que necesita pruebas científicas que le digan que su hijo ya no está así como les han informado, aunque reiteró que ellos buscan a sus hijos con vida.

“Decirle al presidente que si él piensa que con el informe que nos dio ya cumplió, pues no. Para nosotros no está claro”, expresó.

Con el mitin los manifestantes provocaron el bloqueo total de la autopista por al menos dos horas y posteriormente liberaron la vía de cuota.

Además de Chilpancingo, del 12 al 19 también se llevarán a cabo actividades en Iguala, Tixtla y Acapulco. Del 20 al 26 las actividades serán en Ciudad de México y el 27 se llevará a cabo un acto en la Estela de Los Caídos, en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Hoy iniciaron las protestas de las madres y padres de estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa para exigir verdad y justicia. Realizaron un bloqueo y mitin en el Parador del Marqués en Chilpancingo, a la altura de las estelas de dos normalistas caídos el 12 de diciembre de 2011. pic.twitter.com/c8bDXnOZRK — Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) September 12, 2022

Madres y padres de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa mantienen las protestas en la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México. Dijeron que esta institución es un elefante blanco, reumático porque no avanza en las investigaciones, al contrario, hay dilaciones. pic.twitter.com/wcTuaT2RzF— Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) June 15, 2022

