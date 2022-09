Neoyorquino finalmente confesó que mató a un policía hace 51 años en Maryland

Larry David Smith, anciano de Nueva York, fue arrestado y acusado de matar a un oficial de la ley en Maryland hace 51 años.

Smith, hoy de 70 años, admitió haberle disparado al capitán alguacil James Tappen Hall en el otoño de 1971 cuando los detectives de la policía lo entrevistaron en Nueva York el jueves pasado, dijo el Departamento de Policía del condado Montgomery de Maryland en un comunicado de prensa.

El detenido le dijo a los detectives que le disparó accidentalmente a Hall cuando el oficial lo enfrentó mientras transportaba la propiedad de un robo residencial a un vehículo que lo esperaba para huir, dijo la policía en una solicitud de orden de arresto.

Pero según Smith sólo recientemente se enteró de que Hall había muerto y pidió a los detectives que se disculparan con la familia del oficial por el tiroteo, destacó NBC News.

“Esto muestra el impacto de que nunca olvidamos” Marcus Jones, jefe de la policía en el condado Montgomery de Maryland

Hall, de 53 años, murió a causa de una herida de bala tres días después de que lo encontraran acostado boca abajo en un estacionamiento en Rockville (Maryland) el 23 de octubre de 1971. Los investigadores creen que Hall estaba fuera de servicio y trabajaba como guardia de seguridad en un club de campo.

Smith, también conocido como Larry David Becker, fue entrevistado por investigadores en 1973. Entonces dijo que sí sabía sobre el asesinato del oficial y que hablaría con ellos “si pudiera recibir consideración por indulgencia” en cargos no relacionados, según la reciente solicitud de arresto. Su hermano le dijo a la policía que había escuchado a Smith hablar sobre armas de fuego y que sabía quién era el dueño de la pistola involucrada en el tiroteo.

Pero el comunicado de prensa del departamento de policía dice que Smith no fue etiquetado como sospechoso en el asesinato de Hall en ese entonces.

Los detectives de la unidad de casos sin resolver reabrieron la investigación el año pasado alrededor del 50 aniversario del asesinato. Cuando revisaron una grabación de la entrevista de Smith en 1973 concluyeron que conocía detalles sobre el asesinato que lo señalaban a él como sospechoso en lugar de sólo como testigo presencial del tiroteo.

Smith estuvo viviendo en Little Falls (NY) durante más de 45 años. EL 1 de septiembre fue arrestado en esa pequeña ciudad de aproximadamente 5,000 residentes en el condado Herkimer de Nueva York, a unas 75 millas (120 kilómetros) al noroeste de Albany. Días después fue llevado a Maryland.