Premios Emmy 2022: Ganadores y mejores momentos de la noche

El drama familiar “Succession” y la comedia futbolera “Ted Lasso” obtuvieron los máximos honores en la entrega de los premios Emmy 2022, en una ceremonia que repartió sus estatuillas entre ganadores repetidos en años consecutivos y que también honró a varios debutantes.

Jason Sudeikis y Jean Smart recogieron trofeos de actuación en fila, mientras que Zendaya recibió su segundo premio de Actriz de Drama por “Euphoria”.

Se acuñaron varios nuevos ganadores del Emmy, con Lizzo, Lee Jung-jae de “Squid Game” y Quinta Brunson y Sheryl Lee Ralph de “Abbott Elementary”, coleccionando trofeos.

“Gracias por crear un espacio tan seguro para hacer este espectáculo tan difícil”, dijo Zendaya, dos veces ganadora por “Euphoria”, la serie dramática sobre los adolescentes y su difícil mayoría de edad.

“Mi mayor deseo para “Euphoria” era que pudiera ayudar a sanar a la gente, agregó.

Sudeikis ganó su segundo trofeo consecutivo por la comedia de futbol “Ted Lasso”, con Smart igualando ese botín por la comedia de stand-up “Hacks”.

“No creí que tenía oportunidad, por el increíble grupo con el que compartí nominación. No estaba preparado”, dijo Sudeikis.

Ralph detuvo la entrega de los Emmy al aceptar el premio a la Actriz de Reparto de Comedia por “Abbott Elementary” con una breve, pero conmovedora canción de afirmación.

“Soy una especie en peligro de extinción, pero no canto una canción de víctima. Soy una mujer, soy una artista y sé dónde pertenece mi voz”, dijo a gritos. “Estoy aquí para decirles que así es como se ve creer”.

El coprotagonista de “Ted Lasso”, Brett Goldstein, ganó el premio a Actor de Reparto de Comedia, mientras que Matthew Macfadyen de “Succession” y Julia Garner de “Ozark” obtuvieron Actores de Reparto de Drama. View this post on Instagram A post shared by Movie Network (@movienetworkpr)

“The White Lotus” recolectó varios honores, incluyendo Mejor Serie Limitada o de Antología.

El presentador Kenan Thompson inauguró los Emmy con un tributo a la televisión, desestimando a Tik-Tok como “pequeña televisión vertical”, y un número musical saludando los temas de series como “Friends” y “Game of Thrones”. View this post on Instagram A post shared by Spoiler (@spoiler.bolavip)

Una vez que la música se detuvo, Thompson anunció como primera presentadora a Oprah Winfrey, quien subió al escenario pavoneándose con una estatuilla de los Emmy y declarando que la noche sería “una fiesta”.

El primer premio fue para Michael Keaton por su papel en “Dopesick”, quien jamás había recibido una de estas estatuillas.

El actor recordó la “magia” de descubrir la televisión cuando su padre ganó una en una rifa y agradeció a sus padres por no burlarse de sus intentos juveniles de actuar.

Amanda Seyfried se fue a casa con el trofeo de Actriz de Serie Limitada por “The Dropout”, y agradeció a familiares, colegas e incluso su perro, Finn. View this post on Instagram A post shared by Taron & Amanda/Multi Fan Page (@mingey.taron)

Jennifer Coolidge, quien ganó el premio a la Actriz de Reparto por “The White Lotus”, deleitó a la audiencia bailando con la música que pretendía interrumpir su discurso de agradecimiento. View this post on Instagram A post shared by Cinefans (@cinefansof)

