Seguro Social recomienda herramienta en línea para actualizaciones sobre aumento de hasta 10% en cheques por COLA

La Administración del Seguro Social (SSA) recomendó a los beneficiarios de sus programas que utilicen la herramienta en línea mySocialSecurity para recibir las actualizaciones del aumento por Ajuste por costo de vida (COLA) que se aplicará en el 2023 a los cheques de los jubilados.

my Social Security es un servicio gratuito al que se accede desde el sitio web de la agencia que le permite a las personas obtener información sobre los beneficios de Seguro Social que le aplican, entre otros detalles.

“Una cuenta gratis y segura en my Social Security provee herramientas personalizadas para todos, ya sea que reciba beneficios o no. Usted puede usar su cuenta para reclamar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, verificar el estatus de una aplicación, estimar futuros beneficios o manejar los beneficios que ya recibe”, lee una introducción al servicio.

Los avisos del Seguro Social sobre el COLA del 2022 estuvieron disponibles [para los recipientes desde diciembre del 2021 a través del centro de mensajes de sus respectivas cuentas en my Social Security.

“Esta es una forma segura y conveniente de recibir avisos de COLA por internet y guardar el mensaje para más adelante. También puede optar por no recibir avisos por correo que están disponibles por internet. Asegúrese de elegir el método que prefiera para recibir notificaciones de cortesía, así no se perderá su aviso de COLA por medio de internet de forma segura y conveniente”, lee un comunicado en el sitio web de la SSA.

Para crear una cuenta en la aplicación, usted debe suministrar algunos datos personales, confirmar su identidad y activar ciertos elementos de seguridad.

Completado lo anterior, la entidad le enviará una carta por correo con un código de activación de la cuenta que le llegará a la dirección postal que suministró por internet. La llegada se tomará entre 15 a 20 días. Una vez reciba el documento, podrá completar el proceso de activación siguiendo las instrucciones en la carta.

La Administración formalizará el anuncio sobre el aumento de COLA en octubre cuando calcule los niveles de inflación registrados entre julio y septiembre de este año.

La expectativa es que el aumento sea de entre 8% y 10%, uno de los más altos desde el 1981.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, explica la agencia en su página web.

