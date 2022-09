Denuncian aumento de ataques a miembros de la comunidad LGBTQ principalmente en Queens

“Pinche put…”, “que asco que las locas caminen por aquí”, “deberían respetar y hacer sus cochinadas a escondidas, maric… de mie…”, “se van a podrir en el infierno por mari…”.

Estos son solo algunos de los ofensivos comentarios de grueso calíbre que en los últimos meses el colombiano Antonhy Molina, de 32 años, escuchó en diferentes ocasiones mientras caminaba por la Avenida Roosevelt, de Queens cuando regresaba del trabajo, antes de que un hombre lo golpeara en la cara a principios de agosto.

“Si no se te quita lo putito, va a haber más golpes“, fue la advertencia que su desconocido agresor homofóbico le hizo, dejándolo con heridas en el rostro y la espalda, que prefirió guardarse para él, pues asegura sentir temor de denunciar el hecho, porque no tiene confianza en la policía y porque le espanta pensar que el atacante pueda tomar represalias.

Ofensas similares y burlas escuchó hace dos semanas en Queens el mexicano Jessi Mendoza, originario de Guerrero, quien está realizando su proceso de transición para ser una mujer transgénero, pero hace tres días la cosa se puso peor, cuando caminaba hacia su casa y un sujeto alcoholizado lo persiguió varias cuadras lanzándole frases homofóbicas y luego lo atacó salvajemente.

“El domingo como a las 3:00 de la mañana, yo iba caminando en la calle, en Brooklyn, por la octava avenida como desde la 55 y un hombre de la nada empezó a decirme de cosas, que ni siquiera me atrevo a repetir, y luego me robó mi dinero y me sacó una navaja y me persiguió varias calles jalándome, golpeándome en el piso y me gritaba que yo era un maldito homosexual”, comenta el joven, quien mencionó que le dolió más ver la falta de ayuda de la gente, pues nadie hizo nada por ayudarlo ni por llamar a la policía.

“Él me había dado tantos golpes mientras yo corría, que tenía mucha sangre en la cara y me gritaba que me iba a matar. ‘Gente como ustedes no merecen vivir ni estar aquí’. Luego una persona que fue la única que me ayudó, logró que se fuera y llamé a la policía, me tomaron el reporte, Vino la ambulancia y me limpiaron la sangre, pero no me llevaron al hospital”, aseguró la víctima del crimen de odio, quien ha sufrido ya tres ataques físicos por ser miembro de la comunidad LGBTQ.

Semanas atrás, mientras iba abordo del tren E, asegura que un hombre de la raza negra lo miró mal por su apariencia y tras decirle frases homofóbicas en inglés, le soltó el perro pitbull que llevaba y al correr el joven en la estación de la calle 42, recibió un mordisco en una pierna, sin que dos policías que vieron el hecho “hicieran nada”.

“Uno se siente humillado, pero a la misma vez creo que tenemos que seguir levantando nuestra voz y más fuerte para que este tipo de cosas no sigan pasando, porque o si no, las cifras de ataques e insultos van a seguir creciendo”, comentó el mexicano.

Y es que según líderes comunitarios y activistas, los ataques de odio, físicos y de palabras, contra neoyorquinos de la comunidad LGBTQ se han disparado en lo que va del 2022 y son cada vez más los actos homofóbicos que se están dando, principalmente en el condado de Queens.

Así lo denunció Danny Dromm, cofundador del Queens Pride y exconcejal de la ciudad de Nueva York, quien manifestó que no se puede seguir permitiendo que este tipo de ataques sigan escalando, y quien denunció además que participantes en la programación pública del programa “Open Streets” han sido sometidos repetidamente a vulgares insultos homofóbicos por parte de miembros de Jackson Heights Coops Alliance.

“Jackson Heights es el hogar del Queens Pride, pero también hemos visto una violencia terrible contra las personas LGBT en nuestra comunidad”, dijo el expolítico. “Julio Rivera fue asesinado por tres supremacistas blancos en 1990. Edgar Garzón fue asesinado por un supremacista blanco en 2001. Debemos denunciar y condenar la homofobia donde y cuando la veamos. Jackson Heights Coops Alliance ahora está alertado”.

Líderes y activistas de Queens denuncian aumento de crímenes de odio contra comunidad LGBTQ

David Kilmnick, presidente y fundador de la Red LGBT de Nueva York, criticó los crímenes de odio registrados, que de acuerdo a sus datos han aumentado en 46% este año, y presentó la Iniciativa de defensa de las víctimas de delitos de odio de Queens, cuyo objetivo es detener los delitos de odio y la discriminación anti-LGBT en el municipio.

“Nuestro Centro Comunitario LGBTQ cercano ha recibido un promedio de tres informes de delitos de odio anti-LGBTQ por semana (…) estamos lanzando una nueva Iniciativa de Defensa de Víctimas de Crímenes de Odio de Queens para apoyar a todas las víctimas de tal odio en todo el condado. También estamos llamando a Jackson Heights Coops Alliance para condenar este comportamiento que no es aceptable en ningún lado, especialmente en el lugar de nacimiento del movimiento LGBTQ en Queens”.

El concejal por Jackson Heights, Shekar Krishnan, se sumó a las denuncias y tras citar el caso de un hombre gay víctima de ofensas, dejó claro que el condado de Queens no puede ser espacio de crímenes de odio.

“No hay lugar para el odio en Jackson Heights, el lugar de nacimiento del Orgullo de Queens. Estoy acongojado por el acoso homofóbico que los voluntarios de la Avenida 34 como Jim Burke y muchos otros que han tenido que soportarlos por parte de la “así llamada” Jackson Heights Coops Alliance”, dijo Krishnan. “Estoy con ellos, la LGBTNetwork y el veterano activista LGBTQIA y exmiembro del Concejo Danny Dromm para condenar tal intolerancia. No importa cómo se sientan sus miembros acerca de la 34 avenida, no hay excusa para involucrarse en el odio. Jackson Heights Co-ops Alliance debe condenar las acciones de sus miembros, ahora”.

Jim Burke, quien denunció ser objeto de comentarios homofóbicos por parte de miembros de la Jackson Heights Coops Alliance, explicó que han promovido una campaña de ataque contra la comunidad LGBTQ.

“La información errónea difundida por este grupo ha causado conflictos innecesarios en la comunidad y dirigido el odio hacia nuestros voluntarios”, dijo Burke, cofundador de 34th Avenue Open Streets Coalition. “Los supuestos miembros de este grupo han usado insultos homofóbicos, xenófobos y racistas contra nuestros voluntarios y participantes del programa, a veces en presencia de niños y miembros de la comunidad”.

Bianey García, organizadora de la comunidad LGBTQ de la organización Make the Road NY, se mostró preocupada al saber que los crímenes de odio contra personas gay y trans han ido aumentando en Queens y pidió más apoyo a la policía, en asuntos como el acompañamiento y los servicios de traducción cuando una víctima quiera reportar un caso.

“Es muy lamentable que los crimenes de odio este año estén aumentando bastante y especificamente hacia la comunidad LGBT, pero tambien hay que mencionar que muchos de estos crimenes no son reportados a la policía por miedo, debido al estatus migratorio, o porque no se proporcionan los servicios de interpretación, haciendo que muchos casos se queden en el olvido”, dijo la activista de Make the Road NY.

“Es triste que por querer expresar nuestra orientación sexual o nuestro género, seamos atacados en las calles. Es muy lamentable ver que en Queens ha ido dándose un incremento grande hacia miembros de la comunidad y sabiendo que muchos de esos ataques han sido de personas ebrias o que utilizan algún tipo de drogas o tienen problemas sicológicos, creemos que la Ciudad necesita implementar más servicios de apoyo”, dijo García. “No creo que la cárcel sea la única solución ni el aumento de policías sino más entrenamientos y capacitación con los que ya están trabajando”.

El NYPD mostró a través de sus cifras, que en los seis primeros meses del 2022 se reportaron 338 casos por crímenes de odio, entre ellos por motivos de orientación sexual, y hubo 360 arrestos, y advirtió que la policía de Nueva York “nunca tolerará el odio” de ninguna manera en la ciudad.

“El Departamento de Policía de Nueva York cuenta con la Fuerza de Tareas contra los Delitos de Odio más grande del país, compuesta por investigadores que trabajan incansablemente con nuestros oficiales de patrulla, escuadrones de detectives, agencias gubernamentales y líderes comunitarios para investigar enérgicamente todos los delitos de odio denunciados”, aseguró un vocero del NYPD.

Sobre las denuncias reportadas por los líderes de Queens, la Jackson Heights Co-ops Alliance no se ha manifestado.