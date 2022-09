Tres golazos sin precedentes: John Stones, Erling Haaland y Marco Asensio anotaron los mejores tantos de la jornada dos en Champions League [Videos]

La jornada dos de la UEFA Champions League trajo emociones sin precedentes gracias a los golazos que anotaron los jugadores del Manchester City Erling Haaland y John Stones, así como también el zurdazo a la escuadra que concretó el volante del Real Madrid Marco Asensio.

En el caso de los goles de Stones y Haaland fueron fundamentales para la victoria del Manchester City porque con ellos remontaron ante Borussia Dortmund y la anotación inicial del inglés Jude Bellingham.

El tanto de Stones se robó todas las miradas al sacar un riflazo que fue imparable para el guardameta alemán Alexander Meyer, siendo el primer gol del partido para los Ciudadanos.

JOHN STONES WITH A BANGER. 🚀 pic.twitter.com/A1ZiBUn2Pi— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 14, 2022

Cuando parecía que el partido se iría por la vía de la igualdad apareció Erling Haaland para aplicar “La Ley del Ex” con un impresionante gesto técnico en el que el noruego voló por los aires y conectó el balón con la parte de atrás de su tobillo para decretar la victoria del Dortmund. IT HAD TO BE ERLING HAALAND AGAINST HIS FORMER CLUB 💥 pic.twitter.com/QSmZ6COy8H— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 14, 2022

En otro golazo de la jornada Marco Asensio salió de la mala racha con un impresionante golazo de zurda tras una asistencia de Toni Kroos; el gol reafirmó la victoria del Real Madrid 2-0 ante Leipzig luego que al 80′ Federico Valverde adelantara al conjunto Merengue. MARCO ASENSIO THAT IS BEAUTIFUL. 🚀 pic.twitter.com/VpPo261mA5— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 14, 2022

