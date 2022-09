Agenda de Eventos: conciertos, teatro, festivales, museos

Regresa el Festival de Acordeón

Este viernes 16 de septiembre a las 7:00 pm, regresa el Festival Anual de Acordeón que esta vez se llevará a cabo el Día de la Independencia de México. Cuatro bandas que destacan a los magistrales intérpretes de instrumentos de lengüeta libre de culturas de todo el mundo se unirán en el Bryant Park. El colectivo de rock/jazz/tejano de Brooklyn Cinco12: The Music of Selena, interpretando la música de la fallecida estrella, hará su debut en el festival, donde además se presentarán dos bandas que intercambian música folclórica ucraniana tradicional y contemporánea: las voces de los pueblos ucranianos y Balaklava Blues. El show cerrará con un set del cuarteto afgano, El corazón de Afganistán.Gratis. Más información en: https://bryantpark.org/

Cortesía Bryant Park

Conoce Nueva Zelanda sin salir de Nueva York

Para celebrar el lanzamiento de su nueva ruta de Auckland a Nueva York, Air New Zealand invita a los neoyorquinos a “Visit Tomorrow”, una experiencia altamente inmersiva, multisensorial y de tiempo limitado que estará en Hudson Yards, los días jueves 15 ( de 7 a 9 pm) y viernes 16 de septiembre ( de 10 am a 7 pm). Los visitantes realizarán un recorrido visual a través de algunas de las experiencias y lugares más asombrosos de ese país a través de una pantalla LED de 14 ‘; podrán probar la cocina kiwi, como los icónicos flat whites; y serán recibidos por SAM, el auxiliar de vuelo metahumano de Air New Zealand, entre otras actividades. Gratis.

Cortesía

La Orquesta Sinfónica en Bryant Park

La American Symphony Orchestra presentará un concierto de orquesta completa este sábado en el Bryant Park, para celebrar su 60 aniversario. La orquesta fue fundada en 1962 por Leopold Stokowski con la misión de brindar música al alcance de todos. El director musical Leon Botstein amplió esa misión cuando se unió a la ASO en 1992, creando conciertos temáticos que exploran la música desde la perspectiva de las artes visuales, la literatura, la religión y la historia, y reviviendo obras raramente interpretadas que de otro modo el público nunca tendría la oportunidad de escuchar. Este 17 de septiembre, como parte de la serie Picnic Performances, la ASO presentará un programa de compositores que han influido en el panorama artístico de Nueva York y obras que se inspiraron en nuestra ciudad. Gratis. A las 7:00pm. Información: https://bryantpark.org/

Cortesía Bryant Park

Don Quijote en Repertorio Español

Repertorio Español presenta una adaptación de la novela épica Don Quijote, interpretada en español con subtítulos en inglés. El aclamado director colombiano, Jorge Alí Triana, presenta esta aventurera versión de la obra maestra de Cervantes que describe las desventuras de Don Quijote y su leal escudero, Sancho Panza. Recomendada para todas las audiencias. Este sábado 17 de septiembre a las 8:00 pm y el domingo 18, a las 3:00 pm. El teatro está ubicado en el 138 E. 27th St. (entre Lexington y Tercera Avenida). Entradas en: https://repertorio.nyc/

Cortesía Repertorio Español

A reir con el show de Les Ballet Eloelle-Grandiva

Les Ballet Eloelle-Grandiva, una compañía de ballet de comedia exclusivamente masculina, se complace en anunciar su regreso a los escenarios este domingo 18 de septiembre, con la presentación Ballet Eloelle & Friends, una gala benéfica que recaudará fondos para Trinity Place Shelter, un refugio para jóvenes LGBTQ+. Fundada y dirigida por Victor Trevino, ex Bailarín Principal de Les Ballets Trockadero de Montecarlo, el Ballet Eloelle presenta más de 15 montajes activos en su repertorio, con bailarines cómicos masculinos que siempre logran hacer reír a la gente. El espectáculo de este domingo contará con un elenco de bailarines de Colombia, Argentina, Venezuela, Guatemala, México, Cuba y Brasil, y tendrá lugar en el KNJ Theater at Peridance Center (126 East 13th Street), a las 4:00 pm. Boletos e información en: https://httpswwwballeteloelle-grandivacom.ticketleap.com/ballet-eloelle-and-friends/

Cortesía Les Ballet Eloelle-Grandiva

Dos noches de Rosalía

El poderoso flow de La Rosalía llegará al Radio City Musica Hall durante dos noches seguidas, este domingo 18 y lunes 19 de septiembre. La cantante catalana presentará su Motomami World Tour, el cual la tiene paseando por los mejores escenarios de todo el mundo. Junto a sus bailarines, Rosalía Vila Toabella, nombre de pila de la española, cantará temas como “Saoko”, “Candy”, “Bizcochito”, “Con Altura” y su último éxito, “Despechá”, los cuales la han hecho ganadora de múltiples Grammys y del reconocimiento internacional. A las 8:00 pm. Entradas en: www.ticketmaster.com

Guillermo Legaria/Getty Images)

Festival de mezcal en La Barca

La Barca Cantina, el restaurante y bar mexicano flotante de la ciudad, inaugura el Mes de la Herencia Hispana con Panorama Mezcal Festival, un evento especial con degustaciones y seminarios exclusivos sobre tequila, mezcal, sotol y otros espíritus de agave. Los invitados tendrán la oportunidad de probar más de 300 licores. Esta experiencia de un solo día zarpa del Pier 81 (West 41st St & 12th Ave), este domingo 18 de septiembre, a las 5:00 p. m. hasta las 8:30 pm, con una hora VIP especial a partir de las 4:00 pm. Los invitados descubrirán más a fondo conexiones con el universo de los destilados mexicanos mientras disfrutan de comida, música latina y una presentación en vivo del Dúo Dinámico Erika y Gustavo. Boletos en: https://labarcacantina.com/

Cortesía

Concierto “Jazz Piano Meets Venezuela”

La serie más popular de Flushing Town Hall, Common Ground: Mini-Global Mashups , continúa con su concierto “Jazz Piano Meets Venezuela ”, este domingo 18 de septiembre a la 1:00 pm. Dicha serie de shows mensuales presenta a músicos de diferentes países y antecedentes musicales juntos en el escenario para una colaboración “mashup”, tocando juntos por primera vez. Esta vez contará con la participación de una artista de jazz estadounidense, Amina Claudine Myers, y la intérprete de bandola llanera venezolana, María Fernanda González. La actuación será seguida por una conversación de preguntas y respuestas entre los artistas y el público. Aquellos que no puedan asistir en persona pueden ver la transmisión en vivo de forma gratuita en https://www.youtube.com/flushingtownhall/live . Para conocer el programa completo de la serie y comprar boletos, visite: https://www.flushingtownhall.org/mini-global-mashups o llame al (718) 463-7700 x222.

Cortesía

Estreno de Ñomongeta

Opera Hispánica y Americas Society, en colaboración con el Smithsonian’s National Museum of the American Indian, presentan el estreno norteamericano de Ñomongeta (Conversación). El tenor paraguayo José Mongelós interpreta a un guaraní contemporáneo que conversa con Cristóbal Colón sobre los efectos de la colonización en el pueblo guaraní y el medio ambiente. Ñomongeta, que combina las tradiciones musicales contemporáneas e indígenas con el lirismo de la ópera, es la primera ópera en lengua guaraní. Fue escrita por el compositor paraguayo Diego Sánchez Haase y el libretista Modesto Escobar Aquino, con epílogo de Pedro Paredes Argüello. A las 2:00 pm. Gratis. En el auditorio del museo, ubicado en 1 Bowling Green, New York, NY 10004. Información: https://americanindian.si.edu/

Cortesía

Daddy Yankee se despide de NYC

Daddy Yankee cierra su gira de despedida, “La Última Vuelta Tour Mundial”, en el Madison Square Garden el próximo martes 20 de septiembre. La superestrella del reguetón sorprendió al anunciar su retiro a principio de año, y desde entonces ha estado viajando y deleitando a toda su fanática con una mega despedida que esta vez le toca presenciar a los neoyorquinos. El cantante puertorriqueño, que tiene en su haber éxitos de la talla de “Gasolina” y “Despacito”, entre muchos otros, estará mostrando los temas de su último álbum, Legendaddy, con el que se despide de los escenarios. A las 8:00 pm. Entradas en: www.ticketmaster.com/daddy-yankee-tickets