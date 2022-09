Shakira se enfrenta a Gerard Piqué en jeans y camisa rosa: “Hermosa… como siempre”, dicen los fans

La separación de Shakira y Gerard Piqué es todo un hecho, sin embargo aún cuando ellos no se casaron de manera legal, sí están viviendo lo más parecido a un proceso de divorcio, ya que llegarán a tribunales para decidir todo lo relacionado con sus hijos Sasha y Milan.

Se dice que Shakira quiere la custodia porque planea dejar España para mudarse a Miami, en donde tiene una propiedad que al día de hoy parece ser de su completo agrado para retomar su vida lejos de Barcelona, de Gerard y Clara Chía Martí.

Ha trascendido en las últimas horas que Shakira y Piqué se reunieron recientemente en compañía de sus abaogados. Y mientras el jugador del FC Barcelona hacía acto de presencia llevando una sencilla camiseta negra, todos vimos a Shakira llegar muy casual pero chic al mismo tiempo.

La colombiana se puso un par de entallados jeans en azul oscuro, el cual combinó con una camisa rosa de talle formal, pero que ella convirtió en accesorio casual al anudarla a la cintura. Dejó su cabello largo y completamente suelto y completo el “outfit” con unos lentes de sol en salmón.

Ojo, que este tipo de cabellera larga y suelta es la que también presume Clara Chía, la nueva novia de Piqué, y razón por la cual muchos dicen que el catalán se ha buscado un nuevo amor, más joven que su ex pero muy parecida a ella también.

Las imágenes de Shakira llegando a esta reunión están por todas partes, y los fans de la cantante al verla dicen: “Hermosa y sencilla como siempre”. En esta junta al parece discutieron aspectos importantes sobre la custodia de los menores, y por ahora se desconocen los términos bajo los cuales se ha negociado. View this post on Instagram A post shared by Shakira Mebarak (@shakiratouroficial)

