Alaska podría enfrentar inundaciones históricas, cortes de energía y vientos dañinos durante el fin de semana tras poderosa tormenta

Las amenazas climáticas en Alaska siguen latentes, y más este fin de semana, luego de que se pronosticara una poderosa tormenta en el oeste del estado, con marejadas históricas, cortes de energía y vientos dañinos generalizados que se esperan durante el fin de semana.

De acuerdo con Rick Thoman, especialista en clima de la Universidad de Alaska Fairbanks, se están pronosticando inundaciones costeras históricas para varias comunidades de la región entre sábado y domingo.

“No ha habido una tormenta de septiembre tan fuerte en la región norte del mar de Bering en los últimos 70 años”, indicó Thoman.

There hasn't been a September storm this strong in the northern Bering Sea region in the past 70 years. Friday 10pm AKDT forecast pressure and wind speed. Historic level coastal flooding Saturday into Sunday for many communities. #akwx #superstorm @Climatologist49 @knomradio pic.twitter.com/GeevYjguHF — Rick Thoman (@AlaskaWx) September 16, 2022

Como suele ocurrir en las tormentas de Alaska de otoño, se trata de un tifón en un punto. Los restos del tifón postropical Merbok avanzan hacia el noreste a través del estrecho de Bering, informó ABC News.

The center of ex-typhoon Merbok is about to make its way through the Bering Strait and enter the Chukchi Sea this morning. GOES water vapor imagery from the overnight hours. #akwx pic.twitter.com/bpoMSRhQeH — NWS Alaska Region (@NWSAlaska) September 17, 2022

Por su parte, Mike Dunleavy, gobernador de Alaska, precisó este sábado que declaró verbalmente un desastre para las comunidades afectadas.

“Continuaremos monitoreando la tormenta y actualizando a los habitantes de Alaska tanto como sea posible”, indicó en Twitter, acotando que el estado no ha recibido informes de heridos por el momento.

Just now, I verbally declared a disaster for communities impacted by the west cost storm. SEOC has received no reports of injuries at this time. We will continue to monitor the storm and update Alaskans as much as possible. — Governor Mike Dunleavy (@GovDunleavy) September 17, 2022

Gran parte del noroeste de Alaska ha recibido advertencias de inundaciones costeras, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Algunas regiones han experimentados fuertes vientos, inundaciones y cortes de energía en el delta del Yukón, con casas flotando sobre los cimientos.

Asimismo, se pronostican inundaciones costeras en la península de Seward, con comunidades remotas que se encuentran bajo amenaza por la erosión.

Se espera que los niveles de agua alcancen los 18 pies por encima de la línea de marea alta normal en las comunidades de Elim y Koyuk.

Del mismo modo, se han reportado inundaciones importantes en la región de Golovin, de acuerdo con NWS.

“Los niveles de agua más altos no se esperan hasta la tarde; las inundaciones empeorarán”, advirtió NWS. “El agua rodea la escuela, las casas y las estructuras están inundadas, al menos un par de casas flotan fuera de los cimientos, algunos tanques de combustible más viejos están volcados”.

En el sur de la península de Seward, al otro lado de la bahía en Shaktoolik, los residentes evacuaron la escuela y clínica locales cuando “olas significativas” comenzaron a romper y se están acercando a las casas, agregó NWS. Shaktoolik is reporting coastal flooding is starting. Significant waves are starting to break over the berm and water is entering the community and getting close to some homes. Residents have evacuated to the school and clinic. The water levels will not peak until this afternoon.— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) September 17, 2022

Muchas carreteras podrían cerrar producto de la tormenta, y existe la posibilidad de que hogares, empresas y aeropuertos locales se inunden durante el fin se semana, señaló NWS.

Advertencias de vientos fuertes también están vigentes hasta el sábado por la noche, por lo que se espera que algunas regiones en el delta del Yukón y la costa recta de Bering experimenten ráfagas de viento con fuerza de huracan de hasta 90 mph, indicó NWS, que agregó que podrían registrarse apagones generalizados.

