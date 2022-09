Elizabeth Chambers, ex de Armie Hammer, comparte en sus redes selfies besándose con un hombre misterioso

Al parecer, Armie Hammer ya fue superado por Elizabeth Chambers. Después de dos años de terminar la relación, la estrella de televisión subió a sus redes sociales varias fotos instantáneas de ella misma junto con un hombre misterioso. Chambers se divorció de la estrella de ‘Call Me By Your Name’ apenas en 2020, y en 2021 llegó el escándalo para Armie Hammer en situaciones de presuntos cargos de agresión sexual.

Mientras que Elizabeth compartió varias fotos tomadas con cámara instantánea sobre una toalla, donde dejó ver un poco al nuevo hombre con el que pasó tiempo en las Islas Caimán.

Las fotos mostraban a la pareja divirtiéndose, mientras que algunas otras fotos se podía ver un beso. Ya en 2021, una fuente cercana a Chambers reveló a la revista ‘People’ que comenzaba a salir nuevamente, después de su divorcio con Armie Hammer.

Después de la ruptura, en 2021 surgió el escándalo en torno a Hammer, cuando fue acusado de agresión sexual por varias mujeres. Los abogados de Armie negaron todas las acusaciones. Ante este entorno, una fuente cercana a Chambers reveló a Us Weekly que ‘Elizabeth estaba horrorizada y conmocionada’.

Después de conocer el tema de las acusaciones, Elizabeh publicó una declaración en Instagram donde expresó su sentir al respecto:

“Durante semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado las angustias, estoy escuchando y continuaré escuchándome sobre estos asuntos delicados. No me di cuenta de lo mucho que no sabía“, escribió.

Después de este escándalo Armie Hammer acudió a un centro de rehabilitación, del que salió en diciembre de 2021. En julio, TMZ reveló que el actor tenía un nuevo trabajo vendiendo tiempos compartidos en las Islas Caimán.

“Está trabajando en un cubículo”, reveló una fuente a la revista Vanity Fair. Después Armie volvió a Los Ángeles, donde se aloja en una casa propiedad de Robert Downey Jr., quien incluso le brinda asistencia financiera, reveló Vanity Fair.