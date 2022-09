Aurélien Tchouaméni se inspira en Kobe Bryant y Michael Jordan

El francés Aurélien Tchouaméni se está convirtiendo en un verdadero héroe en el Real Madrid, debido a que ha sabido suplir la ausencia de Casemiro en el mediocampo. Sin embargo, en esta oportunidad el joven futbolista galo ha querido compartir una curiosidad de él y esto fue su inspiración en Kobe Bryant y Michael Jordan; dos inmortales del baloncesto de la NBA.

No es la primera vez que alguno deportista de otra disciplina que no sea del baloncesto, no escondan su admiración de dos estrellas del tabloncillo y más cuando buscan adoptar ese espíritu competidor y de campeón.

“Intento inspirarme en la cultura estadounidense, en el baloncesto de Kobe Bryant y Michael Jordan. Así hago en mi día a día, intento dar el máximo en cada entrenamiento y eso voy a hacer en el Real Madrid también”, comentó Aurélien Tchouaméni.

Aurelién Tchouameni.



“Veo vídeos suyos en Youtube, son leyendas del deporte que siempre daban todo lo que tenían y mejoraban su juego para llegar al máximo sin descansar en ningún momento ni pensar que, dando el mínimo, se pueden conseguir éxitos”, finalizó el francés.

Desde que Casemiro fichó por el Manchester United, Tchouaméni se ha encargado de recuperar la solidez del centro del campo del Real Madrid que, a pesar de su juventud, ha encontrado engranar muy bien al lado de Toni Kroos y Luka Modric.

Al inspirarse ampliamente en los dos inmortales del baloncesto de la NBA, le servirá para seguir creciendo en el club merengue y al lado de muchas estrellas que han marcado un antes y un después gracias a su enorme talento.