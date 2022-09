En Alemania ven a Thomas Tuchel como un posible sustituto de Julian Nagelsmann

El Bayern de Múnich está teniendo uno de los arranques de temporada en el fútbol del viejo continente más irregulares de los últimos años y precisamente en la Bundesliga. Los bávaros marchan quinto con 12 puntos y esto ha llevado a la prensa alemana a poner el cargo de Julian Nagelsmann colgando de un hilo.

Asimismo, según el Diario Bild, el campeón del fútbol alemán está estudiando la posibilidad llamar a Thomas Tuchel, quien recientemente fue dejado en libertad por el Chelsea FC debido a los malos resultados de los ingleses.

Claro está, este posible contacto se llevará a cabo si los bávaros toman la decisión de sentenciar a Nagelsmann, quien fue el indicado de suplir la baja del actual seleccionador de la selección de Alemania, Hansi Flick.

YA SUENA EN EL BAYERN MUNICH 😨



Tras su salida del Chelsea, Thomas Tuchel es el favorito del club alemán si se da la salida de Julian Nagelsmann tras un mal arranque en la Bundesliga. pic.twitter.com/MfzHCtgs36 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2022

Tuchel, ya sabe lo que es dirigir en la Bundesliga después de estar al mando del Borussia Dortmund y el club que lo llevó a levantar la Copa de Alemania en la temporada 2016-2017; siendo este su único título en suelo teutón.

Claro está, para llevarse a cabo una posible reunión con los bávaros, tendrán que sufrir un enorme traspiés en la Liga o en la UEFA Champions League, competición que hasta ahora ha visto a un mejor club, ya que han ganado sus dos primeros choques de la fase de grupos.

Por último, la directiva del Bayern de Múnich mantiene su plena confianza en Nagelsmann, ya que lo consideran un buen entrenador y con grandes capacidades para dominar al fútbol europeo. No obstante, si no se consiguen los objetivos, no será descabello ver un cambio de entrenador cuando antes.