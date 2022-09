Tom Hardy sorprende al participar y quedar campeón en un torneo de artes marciales

Tom Hardy sorprendió a todos al triunfar en el campeonato abierto de Jiu-jitsu, el torneo de artes marciales de Milton Keynes, una pequeña ciudad inglesa del condado de Buckinghamshire. De acuerdo a lo informado por The Guardian, el intérprete de 47 años se presentó espontáneamente el sábado en el gimnasio de la Oakgrove School donde se llevaba a cabo el campeonato en cuestión y se anotó con su nombre completo, Thomas Edward Hardy.

A medida que avanzaba el torneo, el actor fue venciendo a sus oponentes hasta consagrarse campeón. De acuerdo al testimonio de uno de los organizadores del evento, Hardy “fue muy simpático”. “Todo el mundo lo reconoció, pero se mostró muy humilde y feliz de hacerse un tiempo para sacarse fotos con la gente”, sumó. Asimismo, otra fuente declaró que “fue un placer tenerlo en la competencia”.

En la reñida instancia de semifinales, Tom Hardy se batió a duelo con el veterano Danny Appleby, quien también brindó declaraciones a la prensa al concluir la competencia. “Es una persona muy amable, me sorprendí cuando apareció”, amplió, confirmando así que el actor acudió el evento sin anuncio previo. “Cuando lo vi, me dijo: ‘Olvídate de quién soy y haz lo que normalmente haces’. Es un hombre muy fuerte, no lo puedes pensar como una celebridad, yo hice seis torneos y estuve en el podio en todas las ocasiones, pero él fue el competidor más difícil que me tocó”, manifestó Appleby, quien aseguró que Hardy está a la altura de Bane, personaje que interpretó en ‘Batman: The Dark Knight’.

Si bien en Milton Keynes la presencia de la estrella fue toda una sorpresa, Hardy ya se había presentado previamente a un torneo de Jiu-jitsu en Wolverhampton, donde también salió campeón el pasado mes de agosto.