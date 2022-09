Agenda de eventos: el otoño ya está aquí

Steve Oquendo y su orquesta en el Lincoln Center

La serie de eventos ¡VAYA! del Lincoln Center vuelve este viernes 23 de septiembre con la Steve Oquendo Latin Jazz Orchestra. Como arreglista principal y director de orquesta de su conjunto de 19 músicos, el poderoso toque de trompeta del talentoso Steven Oquendo pone el “grande” en Big Band para este conjunto altamente bailable de clásicos afrocubanos, salsa y mambo de la era Palladium. Oquendo se ha presentado en el escenario y en el estudio junto a leyendas del jazz latino como Celia Cruz, Rubén Blades y Eddie Palmieri. Gratis, en el David Rubenstein Atrium ( Avenida Broadway entre las calles 62 y 63). Información: www.lincolncenter.org

La guitarra de Antonio Rey en Brooklyn

Antonio Rey, considerado uno de los mejores guitarristas flamencos de su generación, llega a nuestra ciudad este viernes 23 para presentarse en la Roulette (509 Atlantic Avenue at 3rd Avenue, Brooklyn). El artista español ha deslumbrando al público de todo el mundo con sus interpretaciones y composiciones conmovedoras y poderosas. Ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el “Premio Nacional de Guitarra”, uniéndose a las filas de los artistas estimados Paco de Lucía, Vicente Amigo y Paco Peña. Para este show presenta sus propias composiciones e incluirá selecciones de su aclamado Flamenco sin Fronteras, ganador del Grammy Latino 2020, así como nuevos trabajos. Le acompañarán dos guitarristas, Javier Hinojosa y Pedro Cortés, y el percusionista José Moreno. A las 8:00 pm. Entradas en: https://www.robertbrowningassociates.com

Visite el buque escuela danés ‘Danmark’

El South Street Seaport Museum se complace en albergar al buque escuela danés Danmark de 1933, que estará atracado en el Pier 17 hasta el 25 de septiembre, y abierto al público, con capacidad limitada, el viernes 23 de septiembre de 7 a 9:30 p. m. y el sábado 24 de septiembre de 1 a 3:30 p. m. Recorra la histórica embarcación de tres mástiles y casco de acero que se usa para capacitar a jóvenes para carreras marítimas. Obtenga más información sobre la relación entre EE. UU. y Dinamarca y el fuerte vínculo de los daneses con el mar. La visita del barco al distrito histórico de South Street Seaport, como parte de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima 2022 en Dinamarca. Más información: seaportmuseum.org/danmark

Skip Marley en Central Park

El lunes 26 de septiembre, Skip Marley/Marzz/Mannywellz/DJ Noire vendrán a Central Park para un espectáculo gratuito a las 7:00 pm. Como plato fuerte Skip Marley, dos veces nominado al Grammy, estará interpretando su nuevo sencillo “Change”, producido y coescrito por Oscar Holter (The Weeknd, Coldplay, Katy Perry, P!nk), una canción para sentirse bien con tintes de reggae que trae todas las vibraciones positivas en el momento en que el mundo más lo necesita. El joven artista se ha subido a la ola del éxito en los últimos años, obteniendo su primer sencillo certificado por la RIAA Gold por el éxito mundial número 1 “Slow Down” con la artista ganadora del premio Grammy H.E.R. En el Rumsey Playfield de Central Park. Más información en: https://cityparksfoundation.org

Última semana de Broadway Week

NYC & Company, la organización oficial de promoción de destinos de la ciudad de Nueva York y la oficina de convenciones y turismo, concluirá este domingo 25 de septiembre la NYC Broadway Week otoño 2022. El programa bianual, en su undécima edición, ofrece entradas al 2 por 1 para 21 producciones de Broadway, como The Lion King, Wicked, Moulin Rouge y The Phantom of the Opera, que acaba de anunciar su pronto cierre definitivo. Para obtener más información visite: nycgo.com/broadwayweek.

Viaje de crucero a Bear Mountain

Circle Line da inicio a la temporada de otoño con el regreso de su crucero anual Bear Mountain, que ofrece comidas y bebidas a bordo con el tema del Oktoberfest, música en vivo y vistas inigualables del follaje otoñal mientras los invitados navegan por el río Hudson. La excursión de ida y vuelta de ocho horas se llevará a cabo todos los fines de semana, hasta el domingo 13 de noviembre. A lo largo del viaje de 50 millas, los pasajeros pasarán por docenas de sitios como la Hook Mountain, Hudson River Palisades, Cloisters, George Washington Bridge, Mario Cuomo Bridge y más. Una vez que los pasajeros lleguen a Bear Mountain, tendrán algunas horas para explorar una amplia gama de atracciones dentro del parque, incluidos varios museos junto a los senderos, un zoológico local y un carrusel ubicado en el pintoresco Pabellón Merry-Go-Round, un favorito de los niños de todas las edades. Para más información, visite: https://www.circleline.com/sightseeing-cruises

Domingos de lasaña

En Italia, la vida parece detenerse los domingos, y para complementar el ambiente relajado se cena con familiares y amigos. Uno de los platos favoritos de Italia es la lasaña casera y los neoyorquinos pueden compartir la tradición italiana dominical asistiendo al Sunday Supper at Parma Nuova. Saborea una lasaña que se acerca a la de cualquier nonna preparada por la receta familiar del Chef-Socio Pino Coladonato. El plato presenta capas tiernas de pasta, trozos de carne de res y ternera, queso parmesano derretido y salsa bechamel. La cena dominical de lasaña se lleva a cabo todos los domingos. Parma Nuova abre de 5:00 a 10:00pm de lunes a domingo y está ubicado en el 1404 3rd Avenue, entre las calles 79 y 80. Información: https://parmanuovanyc.com/