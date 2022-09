Kylian Mbappé: “En la selección juego con más libertad que con el Paris Saint-Germain”

Kylian Mbappé es uno de los jugadores que carga con la responsabilidad de ser la figura de la selección francesa y del Paris Saint-Germain. Sin embargo, el joven atacante ha reiterado después de la victoria ante Austria que, juega con más libertad cuando está representando a su país a diferencia que con su club.

A pesar de que con ambos uniformes marca goles con mucha facilidad, cuando representa a Francia, tiene la oportunidad de moverse con una gran libertad, en cambio. Con el actual rey de la Ligue 1, cuenta con la presencia de Lionel Messi y Neymar Jr.

“Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. Puedo pedir el balón. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como ‘9’, que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pivote”, comentó Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé acumula 11 goles en sus últimos 9 partidos con Francia.



Además, Mbappé lleva 11 goles en 10 partidos en lo que va de temporada con club y Selección. pic.twitter.com/WqZgqfPVXw — ESPN Datos (@ESPNDatos) September 22, 2022

Asimismo, el francés ha querido salir del paso sobre algunos inconvenientes que había tenido con los derechos de su imagen. Todo esto con la intención de no crear un mayor contratiempo en la preparación de su selección de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Estoy contento con los acuerdos. No fui yo quien los propuso. Todo el equipo lo quería. No me importa ser el centro de atención si es bueno para mis compañeros. Que me critiquen no cambiará mi forma de jugar y de vivir. Si es bueno para el grupo, no me importa. Creo que todo el grupo está contento”, finalizó el delantero.

De esta manera, Mbappé dejó claro cuales son sus preferencias actualmente, pero esto no impedirá que siga demostrando todo el potencial que tiene para jugar al fútbol más allá de tener o no libertad. Lo único cierto es que va disfrutar mucho de su segundo Mundial y nuevas competiciones con el Paris Saint-Germain.