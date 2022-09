Latinas se enfrentan en una pelea que se espera sea la más vista de la historia en EEUU

Dos latinas, la mexicana, Lucero “La Loba” Acosta y la venezolana Mariel Celimen se enfrentarán este sábado 24 de septiembre en Miami, Florida en una pelea estelar por el peso mosca femenino de 125 libras. Una pelea de Combate Global MMA que será transmitida por Univision y que se espera sea la más vista de todos los tiempos en Estados Unidos.

“Esta pelea entre ‘La Loba’ y Mariel Celimen será la pelea de MMA femenina más vista de la historia”, dijo el CEO de Combate Global, Campbell McLaren.

“Y será un buen indicador en cuanto a cuál de estas reinas eventualmente gobernará la división de peso mosca femenino en Combate Global”.

El enfrentamiento entre “La Loba” Acosta, de 28 años de Tijuana, México y Celimen de 26 años, de Maracaibo, Venezuela, representando a Miami, se llevarán a cabo aproximadamente seis meses después de que las dos se enfrentaron como compañeras de entrenamiento en la Academia Goat Sheden Miami.

Lucero “La Loba” Acosta. (Cortesía Scott Hirano/Combate Global)

Pero quiénes son estas peleadoras latinas.

Mariel lleva 5 peleas amateur y 3 profesionales.

“Cuando las cosas se pusieron mal en Venezuela vine a Miami hace 6 años. Hace 5 años nació mi hija, y para perder el peso del embarazo, me metí a hacer Jiu-Jitsu y decidí hacer una pelea de la MMA (Artes Marciales Mixtas). Cuando gané, dije esto es para mí”.

Mariel dice que le encanta pelear porque todos sus pensamientos y preocupaciones se desvanecen.

“Cuando peleo, me siento más fuerte y más segura de mí misma”.

Se ha preparado muy duro durante 4 meses para el encuentro del sábado porque dice que para ganar se requiere tener resistencia física, y los golpes son reales.

“Mi oponente es muy agresiva en la jaula, pero yo también soy agresiva, muy calculadora y tengo mejor técnica que ella”.

Reveló que va a la pelea por el peso mosca femenino muy emocionada porque quiere ganar y sabe que la verán muchas personas importantes.

“Quiero ser la campeona del cinturón de las 125 libras”.

“La Loba” Acosta vive en San Diego con su hija, de 10 años. Es ganadora del premio Fan Favorite Award de Combate Global 2021.

“Aprendí Jiu-Jitsu porque mi vida corría peligro cuando estaba en una relación de abuso doméstico con un policía en El Centro. Era muy controlador, empezó a atarme mentalmente, me estaba volviendo loca. Llegó al punto de levantarme la mano, hasta que me armé de valor, lo reporté a la propia policía y me fui a un albergue”.

A sabiendas de lo que era capaz su pareja, se metió a aprender defensa personal.

“Cuando los entrenadores se dieron cuenta que yo sacaba en los entrenamientos mucho coraje y desesperación, me ofrecieron una pelea. Así empecé en 2019. Tengo 3 años peleando. He acumulado 5 peleas profesionales, tres ganadas y dos perdidas”.

“La Loba” dice que ha madurado hasta convertirse en una peleadora ruda con técnica e inteligencia.

“Al principio, era puro corazón y sangre, no sabía mucho del deporte. Yo iba a sacar todo lo que tenía, pero después de que me fracturé el tobillo, durante la recuperación, aprendí a tener paciencia y a guardar mi distancia”.

Reconoce que está contenta rumbo a la pelea del sábado porque se efectúa en el mes patrio.

“Tengo mucha confianza en ganar y me siento campeona. Estoy lista para levantar la bandera mexicana al celebrar mi triunfo; y tengo cero nervios”.

Durante el campamento de entrenamiento, “La Loba” dedicó 8 horas diarias a prepararse.

“Quiero ser una campeona reconocida mundialmente para ser una persona que motive e inspire a otros a salir adelante. Qué la gente vea que si La Loba pudo, ellos pueden”.

A la gente, les dijo que no se vayan con la apariencia de que por tener una cara bonita, no significa que no pueda pelear y dar una buena pelea.

“Caras vemos, puños no sabemos”.

Mariel Celimen ( Scott Hirano/Combate Global)

Acosta es una sensación de Internet, cuyos videos de lucha y contenido de estilo de vida han obtenido millones de visitas en YouTube, Instagram y Snap.

La pelea se podra ver en televisión en Estados Unidos por Univision (11 p.m. ET /PT) y TUDN (11 p.m. ET/8 p.m. PT), desde Miami, Florida.

La pelea entre Acosta y Celimen marca la quinta vez en 2022 que una pelea femenina encabezará un evento de Combate Global.

Combate Global está produciendo 30 eventos en vivo anualmente, y ha ampliado considerablemente su lista de luchadoras femeninas desde 2021. La división femenina comprende un tercio de la lista total de Combate Global de más de 170 atletas.

El CEO de Combate Global, Campbell McLaren, dijo que “La Loba” y Mariel son dos bellas mujeres que en lugar de peleadoras parecen modelos y actrices de telenovela, pero son feroces a la hora de subirse a la jaula, porque le ponen corazón y pasión.

“Decidimos ponerlas a pelear porque una vez que estaban peleando un par de rounds cortos para practicar, las cosas se salieron de control porque tienen un estilo muy fiero. Así que la pelea va a ser una guerra fantástica y mi predicción es que va a ser la pelea de mujeres más vista en Estados Unidos”.

Y dice que no se supone que deba decir quién es su favorita, pero sin duda, aceptó que le va a “La Loba”.

Sobre el compromiso de Combate a la división de mujeres, dijo que a los hombres les gusta ver pelear a las mujeres, y a les mujeres también porque les da una sensación de empoderamiento, y les demuestra que pueden hacer todo.

“Nielsen nos dice que la mitad de la audiencia son mujeres. Es asombroso. El boxeo no es así”.

Y agrega que los hombres quieren pelear porque buscan hacerse ricos, ser famosos e impresionar a las muchachas mientras que por el contrario, detrás de las mujeres luchadoras, hay casi siempre una relación de abuso y empoderamiento.