Boda terminó en desastre: el piso comenzó a quebrarse en salón de fiesta de Nueva Jersey

Una gran boda planificada con anticipación en la costa de Nueva Jersey se convirtió en un gran desastre después de que el segundo piso del salón de fiestas donde se habían reunido 200 personas comenzó a derrumbarse.

Cassidy y Brian Gagliardotto habían planeado durante años hacer del 17 de septiembre de 2022 una noche para recordar, comenzando con una gran propuesta.

La hermosa boda se realizó con familiares y amigos, y luego llegó el momento de la fiesta en el salón “Daymark” en la localidad Barnegat Light.

“Nuestro DJ acababa de comenzar y llevábamos como tres canciones”, dijo el novio Brian Gagliardotto a ABC News. En ese momento la celebración se convirtió en una evacuación cuando el segundo piso del edificio comenzó a temblar.

“Sentí que me caí, y al instante salí de la pista de baile”, afirmó la novia, Cassidy Gagliardotto. “Afortunadamente pudimos presentar todos nuestros primeros bailes, todos nuestros discursos”, agregó Brian aliviado.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Barnegat Light se apresuró al lugar para ayudar a sacar a todos. Dicen que el piso no se derrumbó, sino que se quebró.

Los socorristas agradecieron al DJ, quien hizo un excelente trabajo al anunciar a todos los invitados a la boda que salieran del edificio de manera segura. Milagrosamente no hubo heridos.

“Daymark” fue cerrado hasta que el edificio sea estructuralmente sólido.