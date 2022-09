Ricky Martin pide donaciones para los damnificados por el huracán Fiona en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Ricky Martin instó este viernes a sus seguidores en redes sociales a que brinden ayuda para las localidades que sufren los estragos que dejó el huracán Fiona en Puerto Rico.

Los equipos de su organización, Ricky Martin Foundation, junto con entidades como SER de Puerto Rico y Waves Ahead, en colaboración con World Central Kitchen y otras, proveerán materiales de primera necesidad a los afectados.

“Mi gente, aquí estamos. Otra vez estamos en medio de una tragedia. Esta semana, el huracán Fiona devastó a nuestro Puerto Rico” Ricky Martin

“Familias y comunidades que aún están traumatizadas por María, los terremotos y la pandemia, fueron destruidas, una vez más”, indicó en un video publicado en sus redes sociales.

El artista solicitó así donaciones para mitigar los daños de las comunidades damnificadas tras el paso de Fiona por la isla.

En este contexto, explicó: “carreteras y hogares están completamente inundados. Cientos de miles de personas permanecen sin electricidad, ni agua, y, desafortunadamente, no se ve la luz al final del túnel. Necesitamos tu ayuda”.

El cantante remarcó el espíritu de los boricuas y pidió unión ante las adversidades.

“Señores, nuestro espíritu no lo rompe nadie, ni nada. Nosotros nos levantamos, y cuando nos levantamos, lo hacemos con más fuerza y con más valentía, así que, por favor, estemos unidos”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

Sigue leyendo: Ricky Martin reapareció en los escenarios tras escándalo por la denuncia de violencia doméstica

– Ricky Martin demanda a su sobrino por varios millones de dólares para limpiar su reputación

– Bad Bunny protesta contra cortes eléctricos en Puerto Rico en su nuevo video ‘El Apagón’

– Huracán Fiona deja gran parte de la población de Bermudas sin luz